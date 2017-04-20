Фестиваль "Улица Дальнего Востока" в этом году продлится семь дней

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Фестиваль "Улица Дальнего Востока", который пройдет в сентября во Владивостоке по программе Восточного экономического форума (ВЭФ), будет продолжаться целую неделю - с 5 по 10 сентября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

На набережной кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) каждый из регионов Дальнего Востока строит свой оригинальный павильон, где представляет свои достижения в экономике или культуре. Одновременно с выставочными павильонами работают концертные площадки и кулинарные зоны.

"Сейчас каждая территория готовит проект своего павильона. Они должны максимально широко презентовать весь культурный, исторический, экономический и природный потенциал региона", - сообщил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Предполагается, что в этом году основное внимание регионы уделят раскрытию экономических моделей своего развития, круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, этно-, эко- и сельскому туризму.

В частности, в Приморском крае уже разработали концепцию своей экспозиции. Край будет представлен павильонами "Сихотэ-Алинь", демонстрирующим потенциал и природные богатства региона, и "Лотос", в котором можно будет узнать об истории края. Основу исторической экспозиции составит макет комплекса фортификационных сооружений "Владивостокская крепость", одной из самых мощных приморских крепостей мира. Особое внимание будет уделено периоду порто-франко. Также экспозиция расскажет об истории становления Тихоокеанского флота России и процессе заселения Приморья. Эта зона будет украшена старинными сундуками, также здесь предполагается разместить стойку по оформлению дальневосточного гектара.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в третий раз. Даты проведения очередного форума - 6-7 сентября. В прошлом году форум собрал 3,5 тыс. участников из 56 стран мира, было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. На "Улице Дальнего Востока" было представлено больше 40 экспозиций и арт-объектов, за четыре дня работы ее посетили больше 6500 человек.