Многопрофильный медцентр планируют построить в Туве за счет китайских инвестиций

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/.Многопрофильный медицинский центр планируется построить в Республике Тыва в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение о намерениях реализации проекта было подписано на Красноярском экономическом форуме.

"Наш совместный проект предусматривает строительство многопрофильного медицинского центра для того, чтобы выполнить все мероприятия по оказанию медицинской помощи жителям Республики Тыва. Проект планируется осуществлять, выполнять с привлечением иностранных инвесторов - китайской компании", - сказал после подписания директор ООО "Красдент" Дмитрий Шевченко.

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, проект будет создан "на принципах государственно-частного партнерства". "Мы строим на 120 коек круглосуточную больницу и многопрофильную больницу, которая будет предоставлять много медицинских услуг. И также мы решаем свою застарелую проблему - это стоматология, стоматологическая служба у нас (в республике) в зачаточном состоянии. Благодаря намерениям инвестора у нас есть возможность получить современную стоматологическую поликлинику", - отметил он.

Глава Тувы подчеркнул, что республика, как и другие регионы, находится в "непростой экономической ситуации", поэтому привлечение инвестиций сегодня - "это самое главное направление деятельности власти". По его словам, Тува как приграничный регион имеет свои плюсы. "В Туве много неизведанных направлений, которые являются возможностями <…> Кто первый придет, тот многое выиграет", - сказал он.

Ранее глава республики в кулуарах форума также сообщил, что работы по строительству центра начнутся в июне нынешнего года.

"С июня мы как власти выделяем земельный участок, проговариваем вопрос о подведении инфраструктуры, тепла, электричества. А инвестор к июню месяцу должен определиться со своими планами, объемом инвестиций и так далее", - сказал Кара-оол.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.