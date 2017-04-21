Международные учения вулканологов и авиаторов прошли на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Международные учения по взаимодействию авиационных служб Тихоокеанского региона при сильных извержениях вулканов на Камчатке прошли в пятницу на полуострове. Они проводятся для отработки взаимодействия различных служб в ситуации, когда вулканический пепел угрожает полетам самолетов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

"Цель - отработать оперативное взаимодействие всех служб во время сильных извержений вулканов, чтобы существенно понизить уровень опасности полетов авиации в случае реальной угрозы загрязнения воздушного пространства вулканическим пеплом. Такие учения проводятся с 2013 года. В этот раз по легенде пепел на высоту до 14 км над уровнем моря выбросил вулкан Кошелевский. Вулкану был установлен высший - красный, авиационный цветовой код", - рассказала Ольга Гирина.

Организаторы тренировки - "Госкорпорация по ОрВД" и Европейское/Североатлантическое бюро ИКАО. Участникам учений, в числе которых группа KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, консультативные центры по вулканическому пеплу (VAAC) Токио, Анкориджа, Вашингтона, национальные центры аэронавигационной информации, авиакомпании России, Японии, Кореи, Канады и США, предстояло на основе вводных данных скорректировать полеты авиации по международным маршрутам, проходящим вблизи Камчатки. Пепел представляет существенную опасность для самолетов. В результате попадания вулканических частиц в турбины, двигатели могут выйти из строя.

Всего на Камчатке располагаются 30 действующих вулканов, на которых в любое время возможны выбросы пепла на высоту до 10 км над уровнем моря и более, которые могут представлять угрозу авиации. По международным трассам, расположенным над или вблизи Камчатки, ежедневно перевозится более 10 тысяч пассажиров. Вулкан Кошелевский, ставший "действующим" по легенде учений, находится на юге Камчатки, и последний раз извергался в 17 веке. Из-за отдаленности от краевого центра, где находится Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, за исполином возможны только постоянные спутниковые и редкие визуальные наблюдения из города Северо-Курильск на острове Парамушир.