Тысячи дальневосточников написали международный тест по истории ВОВ

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Тысячи жителей Дальнего Востока стали в субботу участниками международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны". Сотни площадок для написания работали в школах, библиотеках, аудиториях высших учебных заведений. Участниками акции стали депутаты Законодательных собраний и молодежных парламентов регионов, предлагалось ответить на 30 вопросов по истории Великой Отечественной войны за 30 минут.
Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проводится Молодежным парламентом при Государственной думе в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией!" во второй раз. В прошлом году этот тест прошли около 230 тыс. участников. Предполагается, что в этом году к акции присоединится около 300 тыс. человек из 40 стран мира.
О том, как проходила акция на Дальнем Востоке и о пробелах в знаниях истории Великой Отечественной войны среди студентов и школьников Дальнего Востока, которые выявил предыдущий тест в 2016 году, узнали корреспонденты ТАСС в регионах.
Самым активными участниками акции на Дальнем Востоке стали жители Приморья и Хабаровского края. В этих регионах работало более 350 площадок для написания теста. В Приморье открылись 200 площадок в 14 муниципальных районах и всех 12 городах края. Большая часть из них работала в школах и студенческих аудиториях.
"Очень важно, чтобы молодые люди, вступающие в жизнь, знали историю самой страшной войны, которая прокатилась по России и коснулась своим черным крылом практически каждой семьи в нашей стране. Необходимо привлечь внимание молодого поколения к истории войны с тем, чтобы у них воспитывалось уважение к великим делам своих предков, которые отдали свою жизнь за свободу нашей страны", - отметил принимающий участие в тестировании заместитель председателя Заксобрания Приморского края Сергей Кузьменко.
В Хабаровском крае 150 площадок для тестирования работали во всех городских округах и муниципальных районах. Одной из площадок в Хабаровске был выбран актовый зал дома ветеранов, что позволило участникам акции пообщаться с ветеранами и родственниками воевавших.
"Нам бы хотелось, чтобы именно эта акция дала начало патриотической волне перед Днем Победы, в ходе которой не будет забыт никто из отдавших жизнь на полях сражений Великой Отечественной войны", - сказала региональный координатор теста, представитель Молодежной общественной палаты (МОП) края в Молодежном парламенте при Госдуме Элеонора Кавшар.
Организаторы отмечают, что в этом году в ряде регионов Дальнего Востока число участников акции значительно выросло. Так, в Магаданской области написать тест пришли более 700 человек, тогда как в прошлом году - около 400. В Камчатском крае в тестировании приняли участие почти 2 тысяч человек.
"В этом году к нам поступили заявки на открытие 42 площадок по всем муниципальным образованиям региона. В прошлом году работало 37 площадок. С каждым годом количество желающих принять участие в тесте увеличивается", - подчеркнули в Законодательном собрании региона. Принять участие в написании теста на Камчатке смогли все желающие - школьники писали его буквально за одной партой со взрослыми, для которых, так же, как и для детей, вход на площадки испытаний был свободным.
Сахалинская область тест по истории Великой Отечественной войны в этом году писала впервые, сообщил ТАСС координатор акции, председатель Молодежного парламента Сахалинской области Николай Литус. По его словам, в акции приняли участие около 500 человек не только в Южно- Сахалинске, но и в Долинске, и в Охе.
"В первом тесте на знание истории Великой Отечественной войны в 2016 году приняли участие (в Хабаровском крае - прим. ТАСС) около девяти тысяч человек, мы тогда заняли четвертое место по количественному показателю, а среди опередивших были только национальные республики. В этом году надеемся улучшить результат и преодолеть количественный барьер в 10 тысяч", - рассказала Кавшар.
Значительно возросло число участников и в Приморье: если год назад тест написали около 17 тыс. жителей края, то в этом году свои знания решили проверить около 20 тыс. человек, сообщили в Заксобрании региона.
Подобные массовые акции, привлекающие внимание к истории страны, должны стать постоянными и разнообразными, с привлечением как можно большего числа людей. Такое мнение высказал ТАСС доцент департамента истории и археологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Исаев. "Они (акции), на наш взгляд должны быть постоянны и разнообразны, а также охватывать большую часть населения страны, а не только школьников и студентов. Главное, чтобы данные акции не носили формальный и обязательный характер. Необходима популяризация подобных мероприятий, как, например, акция "Тотальный диктант", который получил развитие в мире", - отметил историк.
По его словам, преподаватели университета постоянно сталкиваются с пробелами в знаниях студентов и школьников по истории Великой Отечественной войны. "У современного учащегося, как у школьника, так и у студента, к сожалению, существует много так называемых "провалов" в знаниях об этом великом событии. Они затрагивают вопросы причинно-следственного характера по основным и вспомогательным событиям. Вместе с тем, отсутствует представление о героях и основных действующих лицах, которые сыграли решающую роль в событиях войны", - добавил представитель университета.
Тревогу педагогов вызывает тот факт, что у приходящих в ДВФУ абитуриентов и у некоторых студентов "в последнее время наблюдается отсутствие заинтересованности в рассмотрении и исследовании вопросов Второй мировой войны". "Это происходит, несмотря на активную военно-патриотическую работу, развернутую центральными и местными властями, развитие многочисленных акций волонтерскими и общественными организациями и т. д. На наш взгляд, причиной этого является недостаточное внимание к воспитательной составляющей российского образования, а также отсутствие со стороны родителей соответствующих бесед и других мероприятий, направленных на внимательное и бережное отношение к прошлому своей страны", - считает Исаев.