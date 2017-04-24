Охотники Горного Алтая будут спасать снежных барсов

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 апреля. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) возобновит программу по привлечению охотников отдаленных сел Республики Алтай к сохранению ирбиса (снежного барса). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF. Предполагается, что охотники будут работать с фотоловушками, позволяющими следить за барсами, а также убирать петли отлова животных.
Первые попытки привлечь охотников к сохранению этого редкого вида фонд предпринимал в 2014 году. "Тогда финансовую помощь в реализации экспериментального проекта оказала частная компания. Выбрали пять охотников, они подписали договор, по которому должны были устанавливать и следить за фотоловушками, уничтожать петли, а также сообщать о встрече с ирбисом. Те, кто выполнял условия соглашения, получили денежное вознаграждение. Сейчас решено этот проект возобновить, также за счет спонсорской помощи", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, основная трудность - в принципе заинтересовать охотников в сохранении барсов. "Вовлечение не может быть массовым. Пока мы выбрали трех охотников высокогорных сел бассейна реки Аргут. Процесс отбора кандидатов достаточно долгий: сначала необходимо наладить общение с местным населением и убедить их в том, что сохранение барса для них более выгодно, чем убийство животного и единоразовое получение денег от этого", - добавили в пресс-службе.
Налаживать сотрудничество с охотниками будет Сайлюгемский национальный парк. Выбранные кандидаты пройдут инструктаж, будут сами устанавливать и проверять автоматические камеры, передавать данные специалистам, наблюдать за ирбисами на своем участке, снимать петли.
В России насчитывается около 80 снежных барсов, из них около 30-40 обитают на Алтае. По данным WWF, браконьерство в этой республике остается главной угрозой существованию редкого хищника.