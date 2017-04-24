Власти Тверской области впервые за три года выделят из бюджета средства на ремонт дворов

ТВЕРЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Муниципалитеты Тверской области в текущем году получат субсидию на ремонт дворовых территорий в объеме 351,3 млн рублей, постановление об этом было принято на заседании областного правительства. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, средства на эти целы выделят из регионального бюджета впервые за последние три года.

"20 муниципальных образований (из 36 в регионе - прим. ТАСС) получат в этом году субсидии на ремонт дворовых территорий у многоквартирных домов, общий объем которых составит 351,3 млн рублей. В 2016 и 2015 годах такие субсидии в региональном бюджете не были предусмотрены", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ремонт дворовых территорий в 2017 году будет осуществляться в порядке софинансирования. "351,3 млн будет выделено из регионального бюджета и порядка 105 млн рублей обеспечат муниципалитеты из своих бюджетов. Таким образом, общая сумма на ремонт составит порядка 456,3 млн рублей", - уточнили в областном правительстве.

Названные средства помогут привести в порядок в общей сложности свыше 263 тысяч квадратных метров дворовых территорий. По словам региональных властей, средняя стоимость ремонта одного квадратного метра составит порядка 1,3 тысячи рублей.

В последний раз средства на ремонт дворовых территорий выделялись муниципалитетам Тверской области из регионального бюджета в 2014 году, тогда на эти цели было предусмотрено 148,4 млн рублей, что позволило привести в порядок порядка 118 тысяч квадратных метров дворовых территорий.