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Дворянское собрание предложило установить памятник Павлу I в Костроме

В стране
25 апреля, 18:43 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 25, апреля. /ТАСС
Все расходы по установке и содержанию памятника Костромское дворянское собрание готово взять на себя
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КОСТРОМА, 25 апреля. /ТАСС/. Представители Костромского дворянского собрания обратились в думу Костромы с предложением установить в центре города памятник или бюст императора Павла I. Именно по его указу в 1796 году была создана Костромская губерния, сообщает пресс-служба местного парламента.

"По мнению представителей костромского дворянства, в Костроме настало время установить памятник (или бюст) императору Павлу I. Сделать это предлагается на пересечении проспекта Мира и улицы Сенной", - говорится в сообщении.

Все расходы по установке и содержанию памятника Костромское дворянское собрание готово взять на себя, сообщает пресс-служба. Городская дума направила проект установки памятника в комиссию по наименованию и переименованию улиц и скверов. Затем планируется провести опрос населения.

Костромская губерния была создана в 1796 году по приказу Павла I. Император также даровал губернии герб с изображением креста и полумесяца, который использовался до 1878 года.

Костромское дворянское собрание входит в состав Российского дворянского собрания (РДС), общественной организации, объединяющей потомков российских дворянских родов. РДС было создано на учредительном собрании в Москве в 1990 году. Организация объединяет более 60 дворянских собраний в России и за рубежом.

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