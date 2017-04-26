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Исследование: освоение шельфа не угрожает экологии Арктики

В стране
26 апреля, 14:08 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов
Сотрудники Мурманского морского биологического института регулярно проводят научные исследования в западной части Арктики, в первую очередь Баренцевом и Карском морях
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МУРМАНСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Экология Арктики не страдает из-за освоения шельфа и роста перевозок по Северному морскому пути. Такое мнение по итогам анализа результатов ряда научных экспедиций высказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель гендиректора Мурманского морского биологического института (ММБИ), доктор биологических наук Павел Макаревич.

"Освоение шельфа сейчас и в ближайшей перспективе не повлияет на экологию Арктики", - сказал ученый.

Наука и практика

Сотрудники ММБИ регулярно проводят научные исследования в западной части Арктики, в первую очередь Баренцевом и Карском морях. Речь идет как о заказах со стороны крупных добывающих компаний, так и о фундаментальных исследованиях, которые институт возобновил в прошлом году при финансовой поддержке ФАНО. Одним из главных результатов экспедиции, проведенной при содействии ФАНО, стал вывод о том, что отмечающееся потепление в Арктике существенно не повлияло на флору и фауну морей.

В основном работы проводятся с борта собственного научно-исследовательского судна ММБИ "Дальние Зеленцы". Судно оснащено всем необходимым оборудованием для замеров химико-физических характеристик морской воды, для наблюдений за животным и растительным миром Северного Ледовитого океана.

Низкая плотность

Что касается изучения последствий добычи нефти и газа на арктическом шельфе, главным фактором, сводящим к минимуму их влияние на экологию, является крайне низкая плотность размещения скважин. "В Арктике совершенно не та ситуация, как, скажем, в Мексиканском или Персидском заливе, где расположено огромное количество добывающих платформ, поэтому в Арктике их влияния на экологию не ощущается", - отметил ученый.

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Это же касается и подводных трубопроводов, протяженность которых в ближайшей перспективе будет несущественной относительно площади арктических морей. "Если говорить о вреде подводным системам, то можно говорить скорее об уроне со стороны рыбопромысловых судов, когда донные тралы нарушают целостность донной флоры и фауны", - сказал Макаревич.

Единственную серьезную угрозу могут представлять аварии на объектах добычи. Однако, как заявил ученый, сегодня к проектам освоения шельфа предъявляются очень высокие требования по экологической безопасности, выполнение которых минимизирует возможные риски.

Двойная надежность

Не представляет непосредственной угрозы и перевозка углеводородов на Севморпути, как и в целом увеличение грузопотока в акватории Арктики. Само движение судов на биосистемах Арктики не отражается. Конечно, остается угрозы аварий, но все суда с опасными грузами, в первую очередь танкеры, сейчас оснащены двойным корпусом, что повышает безопасность их использования.

"Если перейдем к массовой разработке шельфа, оценку влияния на экологию Арктики нужно будет актуализировать. Но это может иметь смысл при сегодняшних темпах арктических проектов только после 2050-х годов", - сказал ученый.

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