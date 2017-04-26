Аудиозапись с именами ветеранов включили у мемориального панно в Ставрополе

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СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополя запустили аудиозапись с именами участников Великой Отечественной войны у панно "Мы победили", расположенного на территории мемориального комплекса "Вечная Слава". Имена 10 тыс. ставропольцев-ветеранов, чьи фотографии включены в панно, будут звучать круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации города.
"В Ставрополе в рамках акции "Звучащие их имена" и в преддверии празднования Дня великой Победы озвучили мемориальное панно "Мы победили!" Все 10 тыс. героев, расположенных на панно, названы поименно", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, для того, чтобы полностью прослушать всю аудиозапись с именами ветеранов, потребуется около десяти часов. Имена участников войны называют в алфавитном порядке.
Мемориальное панно было открыто в Ставрополе в 2015 году - из фотографий сложен образ советского солдата, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом, панно продолжает пополняться.