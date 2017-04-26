В Вологодской области запретили продавать подросткам электронные сигареты

ВОЛОГДА, 26 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Вологодской области ввело в регионе запрет на продажу лицам до 18 лет электронных сигарет, так называемых вейпов, и жидкостей к ним независимо от того, содержат они никотин или нет. Такое решение было принято на очередном заседании парламента региона, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

"Электронные сигареты и жидкости, необходимые для их работы, - относительно новый продукт на рынке. Он стал чрезвычайно популярным в молодежной среде. В настоящее время нет научных исследований, которые бы подтверждали безопасность этой продукции. Поэтому необходимость принятия такого закона была очевидна", - цитирует пресс-служба одного из авторов законопроекта, депутата Дениса Долженко.

По словам депутата, принятию закона предшествовало обсуждение вопроса на круглом столе при участии представителей департамента здравоохранения, общественных организаций, прокуратуры области и членов регионального молодежного парламента. Все участники круглого стола поддержали инициативу, подчеркнул он. Принятый закон, по мнению Долженко, позволит защитить детей от возможного вредного влияния электронных сигарет.

Кроме того, парламентарии приняли поправки в областной закон об административных правонарушениях, установив ответственность за продажу несовершеннолетним вейпов и жидкостей к ним. Продавцов ждет штраф в размере 3-5 тыс. руб., должностных лиц - в размере 10-20 тыс. руб., организации - в размере 30-50 тыс. руб.

"На федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий оборот электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, а также безникотиновых наполнителей. Поэтому мы считаем важным и своевременным принятие законов на уровне области. Дело касается здоровья нашей молодежи", - цитирует пресс-служба председателя парламентского комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Ларису Кожевину.

В ближайшее время депутаты намерены также ввести запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.