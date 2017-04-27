Статус резидентов сахалинских ТОР получили восемь организаций

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Восемь организаций получили статус резидентов двух территорий опережающего развития (ТОР) Сахалинской области. Об этом в рамках отчета в Сахалинской областной Думе о результатах деятельности регионального правительства сообщил губернатор островного региона Олег Кожемяко.

"На текущий момент подано 17 заявок от организаций на получение статуса резидента ТОР. Восемь из них уже получили этот статус. Остальные заявки находятся на рассмотрении", - сказал губернатор.

Он напомнил, что для увеличения количества резидентов ТОР, стимулирования роста деловой активности и создания новых рабочих мест приняты региональные законы, которые на десять лет устанавливают налоговые льготы (по налогам на имущество и прибыль организаций). На муниципальном уровне приняты решения об "обнулении" ставки земельного налога на три налоговых периода.

Губернатор рассказал, что в 2017 году в рамках ТОР "Южная" компания "Грин Агро Сахалин" завершит строительство первой очереди животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада в районе села Троицкое. Первых коров - 720 голов - он примет уже в третьем квартале. А в селе Раздольное планируется завершить строительство молочно- товарной фермы на тысячу голов основного стада, которое ведет совхоз "Корсаковский". Общество "Мерси Агро Сахалин" завершит строительство второго этапа свиноводческого комплекса на 50 тыс. голов в год и начнет работу над проектом цеха переработки мяса свинины и крупного рогатого скота.

Во втором квартале 2017 года также планируется приступить к строительству комплекса по приемке, хранению и переработке растительного сырья. Он будет выпускать полнорационные корма для животных и птицы.

В рамках ТОР "Горный воздух" в течение этого года будет построено около 12 километров новых горнолыжных трасс, начнется строительство двух канатных дорог, модернизация системы искусственного оснежения существующих и создаваемых горнолыжных трасс.