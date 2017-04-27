Астраханские ученые отмечают рост популяции русского осетра в российской части Каспия

АСТРАХАНЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Исследования, которые проводились в 2016 году в российской части Каспийского моря, показали небольшой рост популяции русского осетра - примерно на 10% в сравнении с 2015 годом, сообщил заместитель директора Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства по научной работе Сергей Шипулин.

"В 2016 году количество осетровых - русского осетра - в море увеличилось приблизительно на 10% в сравнении с 2015 годом, мы это связываем с успехами в воспроизводстве. Когда делали совместные траловые работы и гидроакустические съемки молоди, мы определили, что в той зоне, в которой мы работали в 2016 году, численность молоди можно было оценить в 7,5 млн экземпляров", - сказал Шипулин на встрече со школьниками в Астрахани, которые принимают участие в экологическом проекте "GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!".

Успехи искусственного воспроизводства

По словам эксперта, исследования также показали, что возросло и количество молодых особей русского осетра. "Несмотря на все трудности, естественное воспроизводство осетровых в Волге сохраняется. Популяция осетровых интенсивно восполняется за счет искусственного воспроизводства. Последние три года удалось стабилизировать выпуск на уровне 36 млн штук молоди (выпускают российские заводы - прим. ТАСС)", - добавил Шипулин.

Он также отметил, что сейчас российские ученые ждут взаимодействия с коллегами из всех стран Прикаспия. Кроме того, активно идут исследования, связанные с генетическими исследованиями осетровых. Через несколько лет эксперты рассчитывают представить точные данные о количестве осетровых в Каспийском море и о роли каждой страны в Прикаспийском регионе в воспроизводстве этих видов рыбы. На данный момент доля России оценивается на уровне 70%.

Резкое снижение популяции

Осетровые - семейство особо ценных видов рыб, включающее такие виды, как осетр, стерлядь, севрюга и белуга. По данным Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, наибольший ущерб популяции этих рыб нанесло строительство гидросооружений, в результате которого доступ осетровых к традиционным местам нереста был либо полностью прекращен, либо сильно ограничен. С 1990-х годов основную угрозу осетровым стало представлять браконьерство. В результате уловы осетровых снизились в несколько десятков раз.

В России, начиная с 2005 года, ловить осетровых можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. Уловы невелики и составляют менее 10 тонн в Каспийском море. На сегодняшний день все Прикаспийские страны присоединились к этому мораторию.

Проект для школьников в Год экологии

Проект "GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!" проходит в Астраханской области впервые и приурочен к Году экологии в России. Главные герои - ученики старших классов астраханских школ - в рамках пресс-тура, посвященного осетрам, посетили осетроводческий завод, посмотрели на процесс получение черной икры у рыб, а также пообщались с представителями рыбоохраны и учеными. Кроме того, школьники смогли задать свои вопросы губернатору Астраханской области Александру Жилкину и поучаствовать в мастер-классе.

Итогом акции станут журналистские работы на экологическую тематику, которые будут размещены на местных информационных ресурсах. Реализует проект Каспийский пресс- центр при поддержке администрации области и компании "Газпром добыча Астрахань", данная акция станет традиционной для области.