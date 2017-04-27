Собаки-канистерапевты помогают пермским детям учиться читать

ПЕРМЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Пилотный проект "Сказка для собаки" запустили в Перми - в одной из городских библиотек специально обученные собаки слушают сказки в исполнении детей, испытывающих трудности с чтением. Принцип так называемой канистерапии заключается в том, что находящиеся рядом с детьми собаки-слушатели повышают интерес ребят к чтению, рассказала ТАСС куратор проекта, ведущий библиотекарь пермской детской библиотеки №8 им. Бажова Елена Писавнина.

"Изначально детям было сказано, что это не просто собаки, а собаки, которые очень любят слушать чтение, для них это огромное удовольствие. Чтобы доставить собакам это удовольствие, дети стали читать дома, и это отметили родители детей", - пояснила Писавнина. Так, по ее словам, один из участников проекта "стал каждый день по десять минут читать дома, потому что очень хочет, чтобы собаке нравилось".

Она добавила, что первое занятие состоялось 10 апреля. Обучение проходит бесплатно. "Это совсем новое начинание. Пока проект носит характер пилотного, поэтому мы взяли четырех третьеклассников: троих девочек и одного мальчика, и хотим в течение двух месяцев отследить, насколько проект им поможет освоить чтение", - рассказала библиотекарь.

По ее словам, дети сами выбирают книги, которые им нравятся. "Очень охотно берут Сутеева и охотно читают Чарушина (книги писателей Владимира Сутеева и Евгения Чарушина - прим. ТАСС)", - пояснила Писавнина. Она также отметила, что детям предлагают книги с крупным шрифтом и легким текстом.

Практика работы собак с детьми

"Вообще работа с собаками известна давно и по всему миру, но собаки-слушатели для детей, испытывающих трудности с чтением, - это достаточно новое явление для нашей страны. Мне известно, что началось это в Санкт-Петербурге, затем распространилось на Москву, Омск, Екатеринбург, теперь эстафету приняла Пермь", - пояснила Писавнина.

"Нам удалось найти группу кинологов, которые занимаются канистерапией. Я считаю, что это самый удачный вариант - когда с детьми работают профессионально обученные собаки, потому что эти собаки сертифицированы для такой работы, находятся под постоянным ветеринарным наблюдением, у них есть все прививки", - сообщила заместитель директора Объединения муниципальных библиотек Перми Екатерина Сиротина.

По ее словам, уникальность метода и его отличие от аналогичных проектов в других городах России заключается в том, что в пермской библиотеке с детьми работают индивидуально.

"Мы изучали опыт регионов, где такие занятия являются групповыми. Здесь мы пришли к выводу, что индивидуальный подход будет лучше. Речь идет о том, чтобы у ребят не появился комплекс, связанный с чтением, потому что у них это не получается, рядом находятся сверстники и так далее. При групповом занятии могут появиться дополнительные психологические барьеры. Когда сеанс организован индивидуально, у детей появляются максимальные возможности раскрепоститься, получить удовольствие", - пояснила Сиротина.

Будущее проекта

Она отметила, что при успешной реализации проекта его планируется распространить на другие библиотеки Перми и края. "Единственная проблема в том, что собаки-канистерапевты - это штучный "товар". Кинологи готовы нас поддержать, но у них только восемь собак", - пояснила Сиротина.