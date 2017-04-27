В Томске очевидцы спасли ребенка из горящей квартиры с помощью рекламного баннера

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ТОМСК, 27 апреля. /ТАСС/. Ребенок выпрыгнул с горящей лоджии на седьмом этаже в томской многоэтажке на рекламный баннер, растянутый очевидцами. Мальчик госпитализирован, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС.
"Вечером поступило сообщение, что на Иркутском тракте горит лоджия на седьмом этаже. На место было направлено три единицы техники. На лоджии находился ребенок - мальчик 2008 года рождения. До прибытия пожарных очевидцы залезли на козырек, растянули рекламный баннер. Мальчик прыгнул на баннер", - сказал он.
По его словам, ребенок был госпитализирован, находился в сознании. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. От огня пострадала лоджия, закоптилась квартира. Причина устанавливается.