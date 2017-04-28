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Губернатор Голубев: в регионах нужно создать инструмент контроля производимой продукции

В стране
28 апреля, 19:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, апреля. /ТАСС

Губернатор Ростовской области также призвал уделять больше внимания предприятиям и фермерам, которые занимаются производством эксклюзивной и экологически чистой продукции

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Регионы не имеют достаточных полномочий в сфере контроля качества производимой на территории субъекта пищевой продукции, должен быть проработан инструмент контроля. Об этом сообщил в рамках II Всероссийского форума продовольственной безопасности губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Думаю, что настало время на уровне регионов более основательно заниматься качеством производимой продукции на территории регионов", - сказал он.

"Инструмент такой должен быть. Он не должен быть ни в коем случае дополнительным инструментом, мешающим развитию и бизнеса, и предпринимательства в агропромышленной сфере, но в то же время этот инструмент должен помогать людям есть то, что им нравится", - добавил Голубев.

Он отметил, что в настоящее время все полномочия при контроле качества производимой в регионах пищевой продукции у Роспотребнадзора. Кроме того, губернатор уверен, что необходимо в регионах уделять большее внимание тем малым и средним предприятиям, фермерам, которые занимаются производством эксклюзивной, экологически чистой продукции.

Ранее руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в рамках форума отмечал, что губернаторы должны лично отвечать за качество продукции, которая производится в их регионах. Он полагает, что только расширение полномочий губернаторов в сфере контроля за качеством пищевой продукции сможет привести к ощутимым результатам.

II Всероссийский форум продовольственной безопасности проходит в Ростове-на-Дону 27 и 28 апреля. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).

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