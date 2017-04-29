День кедра в Приморье отметили массовой высадкой саженцев

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Традиционный день кедра отметили в Приморском крае массовой высадкой саженцев главного дерева тайги Сибири и Дальнего Востока. Цель экологического праздника, который отмечается в регионе с 2011 года, не только высаживать новые деревья, но и привлекать внимание к охране кедров. Об учреждении такого же праздника задумались и в Забайкальском крае, где от состояния кедровых лесов до сих пор зависит благополучие десятков тысяч людей. О том, какую роль кедр играет в жизни жителей востока страны и какие меры принимаются для его сохранения, корреспонденты ТАСС узнали у экспертов, экологов и представителей властей.

Кедры для будущего

"Праздничные" посадки кедра в этом году состоялись на территории национального парка "Земля леопарда". Чтобы посадить дерево, в Хасанский район Приморья приехали десятки добровольцев из Владивостока - студенты, журналисты, экологи, рассказал корреспонденту ТАСС представитель нацпарка Иван Раков.

"В этот раз добровольцы высадили почти в три раза больше саженцев кедра корейского, чем в прошлом году - 15 тыс. деревьев. А всего с момента образования парка на его территории посадили более одного миллиона молодых кедров. По оценке специалистов, 60% из них прижились и пошли в рост", - рассказал представитель парка.

Обычно посадки кедра проводятся в конце мая, но в этом году из-за аномально жаркой погоды праздник было решено провести на три недели раньше. Хасанский район выбран для посадок не случайно: именно здесь десятилетиями пожары и неконтролируемая вырубка уничтожали тайгу. Только с созданием нацпарка в 2012 году началась планомерная работа по высадке новых лесов.

"День кедра - особый и очень важный для нас праздник. Хвойно-широколиственные леса служат и домом, и основной кормовой базой для множества диких животных. В прошлом гибель бессчетного количества таких деревьев от огня и топора стала одной из причин сокращения ареала дальневосточного леопарда - национального достояния России. Поэтому очень важно не только охранять эти леса, но и восстанавливать их! Проблема лесных пожаров в Приморье остра, и именно люди, которые живут здесь, должны заботиться о лесных культурах. Ведь те, кто посадил кедр, никогда больше не подожгут тайгу", - прокомментировала ТАСС директор "Земли леопарда" Татьяна Барановская.

Эти саженцы станут основой для будущих лесов, через 20-30 лет кедр достигнет возраста плодоношения и сам начнет поставлять семена для естественного возобновления тайги.

Зимой не колотить

День кедра хотят учредить и в Красночикойском районе Забайкальского края, для жителей которого это вечнозеленое дерево - не только символ и украшение тайги, но и источник заработка. Местные жители традиционно промышляют добычей кедрового ореха, делают из его ядер масла и молоко, а из скорлупы - бальзамы и настойки.

"Нам предстоит определить дату Дня кедра - либо это будет конец августа, когда начинается ореховый промысел, либо 14 октября - православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, к которому работы в тайге принято заканчивать", - сказала корреспонденту ТАСС председатель совета Красночикойского района Светлана Стрекаловская. По ее словам, точную дату для праздника определят в середине июня, тогда же в районе подведут итоги конкурса на лучший макет памятника кедру.

Кроме того, районные власти призывают общественность обсудить возможность запрета на применение в холодное время года колота - большого деревянного молота, который используют при сборе орехов: чтобы шишки осыпались, колотом бьют по стволу дерева, причем иногда колоты настолько тяжелые, что удары ими наносят сразу два-три человека.

"Мы предлагаем обсудить возможность запрета колота с 1 ноября, когда из-за холода деревья становятся хрупкими, и инструмент наносит им сильные повреждения", - пояснила Стрекаловская.

Ранее власти Забайкалья заявляли, что дерево-долгожитель должно стать одним из туристических брендов региона, а его музей - визитной карточкой Читы.

Сохранить и приумножить

Кедр (сосна сибирская и сосна корейская - прим. ТАСС) называют главным деревом сибирской и дальневосточной тайги. "Это один из ключевых видов деревьев кедрово-широколиственных лесов, об этом свидетельствует даже само название "кедровые леса", "кедровники". Деревья кедра обладают крупными размерами и имеют очень большую продолжительность жизни - более 600 лет. Поэтому кедр играет важную роль в формировании структуры древостоя и его развитии", - сказала доцент кафедры экологии Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Анна Яковлева.

Семенами кедра - кедровыми "орешками" - питаются десятки видов животных, и кедр участвует в формировании многочисленных пищевых цепочек. "Некоторые из них заканчиваются такими известными животными, как амурский тигр. А ведь помимо пищевых связей есть и другие, например, деревья кедра для некоторых животных могут быть домом", - отметил эксперт.

Между тем, подчеркнула Яковлева, площадь кедровых лесов в настоящее время составляет около 3,28 млн гектаров, тогда как в 50-х годах прошлого столетия она была приблизительно в два раза больше и достигала 6,44 млн га.

Большую тревогу, по мнению эксперта, вызывает то, что многие из посаженных искусственно кедров со временем повреждаются пожарами и деградируют, не успев "внести вклад" в лесовосстановление. "Примеры, когда такие посадки достигли хотя бы возраста плодоношения, пока неизвестны. Главным образом, они повреждаются пожарами и деградируют", - подчеркивает Яковлева.

Проблемой восстановления кедровников решили вплотную заняться в этом году в Приморье. В частности, в лесопитомнике Михайловского района будет посажено шесть тонн кедрового ореха. Из этих семян могут вырасти более 20 млн саженцев, через три года подросшие саженцы высадят в приморских лесах. В этом году в Приморской государственной сельхозакадемии начал работать специальный склад для семян, уже заложено на хранение 2 тонны кедровых орехов.