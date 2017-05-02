Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил проработать вопрос допрегулирования работы хостелов

В стране
2 мая, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Также Минкультуры совместно с органами власти регионов предстоит провести работу по распространению положительного опыта реализации в регионах проектов, направленных на развитие культурной среды

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос дополнительного регулирования использования жилых помещений в домах под гостиницы. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минстрою России, Минэкономразвития России, Минкультуры России подготовить совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации предложения о целесообразности дополнительного законодательного регулирования вопросов, связанных с использованием жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг", - говорится в перечне поручений.

Также Минкультуры совместно с органами власти регионов предстоит провести работу по обобщению и распространению положительного опыта реализации в регионах проектов, направленных на развитие культурной среды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
15
Дороже, чем у императора: новые тайны Воронцовского дворца
7
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация вооруженной сирийской оппозиции прибыла в Астану
2
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
3
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Южной Кореей
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
6
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума
7
В Люксембурге скончался советский детский писатель Анатолий Алексин
Темы дня
Загрузка...
Реклама