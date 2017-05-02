Медведев поручил проработать вопрос допрегулирования работы хостелов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос дополнительного регулирования использования жилых помещений в домах под гостиницы. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минстрою России, Минэкономразвития России, Минкультуры России подготовить совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации предложения о целесообразности дополнительного законодательного регулирования вопросов, связанных с использованием жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг", - говорится в перечне поручений.

Также Минкультуры совместно с органами власти регионов предстоит провести работу по обобщению и распространению положительного опыта реализации в регионах проектов, направленных на развитие культурной среды.