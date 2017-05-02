Пляжи в Севастополе будут подготовлены к туристическому сезону

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя обещают подготовить основные городские пляжи к старту туристического сезона в начале июня, сообщил журналистам замгубернатора Владимир Базаров.

"В прошлом году паспорта готовности были получены аж к августу. В этом году выйдем в нормальные сроки, к началу сезона официально пляжи будут открыты, основные городские пляжи - точно", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на многих пляжах проводятся подготовительные работы. "Сейчас идет физическая подготовка самих пляжей - очистка, очистка дна, установка раздевалок, душей, туалетов. Второе - документальное: получение экспертиз Роспотребнадзора, МЧС. Мы ставим задачу, чтобы до 1 июня были получены паспорта готовности", - отметил замгубернатора.

Базаров рассказал, что летом для отдыхающих будет закрыт только пляж "Солнечный", поскольку рядом ведется реконструкция парка имени Анны Ахматовой. "Пляж является частью этого парка, по сути это строительная площадка на сегодня", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя передают пляжи в аренду частным операторам на конкурсной основе. В настоящее время на 23 пляжах из 55 продолжают работу предприниматели, которые выиграли конкурс на оказание услуг по их благоустройству в 2016 году. Операторы остальных пляжей будут выбраны в ближайшие дни.

Врио губернатора города Дмитрий Овсянников сообщал ТАСС, что туристический поток в Севастополь в этом году, согласно прогнозам, увеличится на 7-10%. Для увеличения числа туристов власти предпринимают усилия для обустройства инфраструктуры и благоустройства города. В прошлом году город на длительный срок - 10 дней и более - посетили около 350 тыс. человек, а около 1-1,2 млн человек - на один день.