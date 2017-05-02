"Время первых" будут демонстрировать в полнокупольном формате в музее космонавтики Калуги

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КАЛУГА, 2 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Кинофильм "Время первых" планируется демонстрировать в полнокупольном формате в планетарии музея космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. В настоящее время идут переговоры с киностудиями Bazelevs и "Третий Рим", сообщили ТАСС в музее.
"Мы ведем переговоры с киностудиями Bazelevs и "Третий Рим". Хотим показывать у нас в музее фильм "Время первых", и чтобы это был не разовый показ, а постоянный показ для калужан и гостей города. Демонстрация планируется в планетарии музея, где создана уникальная полнокупольная проекция", - уточнили в музее.
Помимо этого музей ожидает получения разрешения на проведение аттракциона "Веер" с использованием специальных очков во время просмотра фильма. При использовании этих очков у человека возникает ощущение полного присутствия. Так, можно на себе испытать, что происходит в ракете, отрывающейся от земли, или полностью погрузиться в атмосферу выхода в открытый космос.
Макет спускаемого аппарата космического корабля "Восход-2", изготовленный специально для съемок фильма "Время первых", пополнил постоянную экспозицию калужского музея космонавтики в Калуге. "Фонды музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского пополнились новым экспонатом - полноразмерным макетом спускаемого аппарата космического корабля "Восход-2", изготовленным для съемок фильма "Время первых". Сам экспонат войдет в постоянную экспозицию новой очереди музея", - уточнили в музее. Спускаемый аппарат предназначен для спуска с орбиты искусственного спутника на поверхность Земли.
Сейчас в Калуге ведется строительство нового корпуса музея, он станет второй очередью существующего музея космонавтики им. К. Э. Циолковского. Закладка первого камня в основание нового музея состоялась 12 апреля 2014 года. Вторая очередь строительства предполагает возведение нового здания площадью 12,5 тыс. кв. м, что почти в четыре раза больше площади существующего здания музея. В новом здании будут размещены экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Открытие планируется в 2018 году.
Кинофильм "Время первых", где играют, в частности Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк, рассказывает про события 1960-х годов, когда СССР и США борются за первенство в космической гонке. Главные герои картины - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.