Закрыта последняя ледовая переправа в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Последняя пешеходная ледовая переправа на реках закрыта в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Закрыта пешеходная ледовая переправа - в Мезенском районе, на реке Мезень, 2-й км от села Козьмогородское. Таким образом, по состоянию на 3 мая 2017 года в Архангельской области закрыты все ледовые переправы", - говорится в сообщении.

Ледоход на Мезени, по данным Севгидромета, ожидается 5-13 мая. На Северной Двине голова густого ледохода на 47 км выше Архангельска, в районе населенного пункта Косково. Возможен подход ледохода к областному центру уже 4 мая ночью.

Всего в зимний период 2016-2017 гг. в регионе работало 138 ледовых переправ (106 транспортных, 32 пешеходных). Все транспортные ледовые переправы на дорогах области были закрыты 10 апреля, что более чем на неделю раньше обычных сроков.