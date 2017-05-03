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В Мурманске открылась выставка о собаках-фронтовиках времен Великой Отечественной войны

В стране
3 мая, 15:29 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, мая. /ТАСС

В рамках выставки будут представлены фотографии и документы, посвященные использованию служебных собак на Карельском фронте

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МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Выставка, посвященная участию служебных собак в боях на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны, впервые открылась в Мурманском областном краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Выставка расскажет о применении служебных собак на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Посетители выставки увидят фотографии и документы, посвященные использованию служебных собак на Карельском фронте, из фондов Мурманского областного краеведческого музея и архива Министерства обороны России. Некоторые из них выставляются в Мурманске впервые.

В годы Великой Отечественной войны части и подразделения Красной армии впервые в военной истории массово применяли служебных собак. Для военной службы было подготовлено 68 тыс. собак различного назначения: минно-розыскных, связных, сторожевых, разведывательных, диверсионных и санитарных и других.

С их помощью было уничтожено и подбито сотни танков противника, доставлено более 100 тыс. донесений, эвакуировано с поля боя 500 тыс. бойцов и командиров, перевезено более 3,5 млн тонн различных грузов, разминировано почти 4 тыс. мостов, складов и зданий и 33 крупных города Советского Союза и Европы. Ни в одной другой армии мира в то время не было столь широкого и масштабного применения собак в качестве оружия или вспомогательного средства при решении боевых задач.

На Севере отдельные отряды собачьих санитарно-нартовых упряжек были созданы директивой Генерального штаба Красной армии 26 мая 1942 года. Они обеспечивали перевозку боеприпасов и продуктов, эвакуацию раненых, сопровождение разведывательных групп.

Это были не единственные животные, помогавшие людям в приарктическом регионе. В условиях Севера, при отсутствии дорог и долгой зиме хорошей альтернативой транспортным средствам были оленно-транспортные батальоны. Они формировались в основном из представителей коренных малочисленных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и поступали в батальоны вместе со своими стадами. По историческим данным, такие батальоны вывезли с линии фронта более 10 тыс. больных и раненых, перевезли 17 тыс. тонн боеприпасов, эвакуировали 162 аварийных самолета.

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