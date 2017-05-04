Ворота к эвенкам: как в небольшом селе хранят культуру целого народа

На обширных просторах Сибири и Дальнего Востока живет немногочисленный — всего 30 тысяч — народ эвенков. Многие из них обрусели, забыли родной язык, перестали заниматься традиционными промыслами — оленеводством, охотой, рыболовством, разведением пушного зверя. Регионы пытаются помогать эвенкам (в Забайкалье, к примеру, в апреле утвердили план поддержки этого народа), но результаты невелики. Однако на юге Якутии есть небольшое село Иенгра, жители которого помнят и язык, и как нитку из оленьих сухожилий сделать.

Дым багульника

От ближайшего города Нерюнгри до Иенгры по якутским меркам рукой подать — всего 50 километров. Будний день, в селе тихо, над домами вьются дымки из печных труб. Иенгра — крепкое село, почти полторы тысячи жителей, три четверти из которых эвенки. Но с ними здесь так запросто не встретиться: вначале нужно пройти через "небесные ворота" — чипкан, перед которым гостя окуривают дымом от веточек багульника. Местные считают, что за символическими воротами человек оставляет заботы и болезни.

Сердце села — этнокультурный центр "Эян", открытый в начале 2000-х. Его работники занимаются развитием национальной культуры, сохранением традиций, обычаев, промыслов. Украшение центра — его мастерицы. Они, кажется, из оленьей шкуры могут сделать все что угодно: унты, коврики-кумаланы, верхнюю одежду — доху, рукавицы и украшения.

— Приехали, показывай им, что да как. Зачем? Все одно — повторить не смогут, — ворчит мастерица Галина Лазарева.

— Ну бабочка Галечка, ну не вредничай, — уговаривают ее. — Покажи, как ты работаешь, как нитки делаешь, какие унты мастеришь, какие жилеточки.

— Нитку как? Смотри, раз приехал. Сухожилие оленье берешь и вот так его, — эвенкийка ловко разрывает сухожилие на нитки, выбирает одну, слюнявит и катает по коленке. — Сможешь так? Не сможешь, — сетует. — А у меня, смотри, какой оберег, специально к вашему приезду делала. Вот это, — гладит мех, — лиса рыжая, это песец, а это ножки лисы. Вот видишь, сколько швов тут. Долго шила, глаза болят.

Отблеск золота

Эвенки — кочевники. Традиционно они шли по тайге за стадами оленей, пробивая нартами дорогу в сугробах, отпугивая хищников, добывая пушнину. Осесть в Иенгре их заставило золото: найденный на юге Якутии в конце XIX века благодаря роводникам-каюрам металл привел сюда вольных старателей, которые и стали обживать этот суровый край. В 1926 году на месте современной Иенгры возникло село с говорящим названием — Золотинка. Тогда же здесь закрепились эвенки — занялись перевозкой грузов и почты, устроили стойбище для оленей.

Не будет оленеводства — исчезнут и язык, и культура, уверены старожилы. А поголовье сокращается: оленей режут волки, стреляют браконьеры. Да и бывшие соратники эвенков — золотоискатели — не всегда восстанавливают погубленную природу.

"Эх, зря показывали, где золото, — сокрушается старейшина поселка Иенгра Зоя Маркова. — Экология теперь страдает, вода хуже стала".

Нелегко и другому традиционному промыслу — звероводству. В Иенгре работает уникальная звероферма, где разводят серебристо-черных лисиц. В советские годы сюда для улучшения породы привозили животных с Алтая, из Татарстана, даже из Латвии. Шкуры продавали на ленинградском и московском аукционах. Теперь, по словам старейшин села, на ферме осталось 300 чернобурок, а их разведение стало нерентабельным: шкурка одного такого зверя стоит пять-шесть тысяч рублей, а затраты на нее — до десяти тысяч рублей.

Сложнее и удерживать в селе молодежь, прививать детям любовь к эвенкийской культуре. Но с этим справляется визитная карточка Южной Якутии, фольклорный ансамбль "Юктэ" — "Родник". "В основном составе ансамбля 27 детей, — говорит худрук коллектива Александра Игнатенко. — Занятия проходят каждый день. У старшей группы они длятся два часа, у младшей — час".

Дети в ансамбле и народными танцами занимаются, и пением, а главное, погружены в культуру, в язык. Ребят из "Юктэ" знают в Якутии, в Сибири и на Дальнем Востоке, они ездили на гастроли в Китай и Республику Корея. "Ребята, хороводное пение давайте, — обращается Игнатенко к воспитанникам. — Серега, "Дэвэйдэ" вспоминай!" Дети распеваются, кружат в танце, и в актовом зале центра "Эян" оживают легенды о сотворении Дулин Буга — среднего мира, где в дремучих лесах эвенки ставят чумы, а их олени раскапывают сугробы в поисках ягеля.

Илья Баринов