Снег на Урале и солнце во Владивостоке: погода в регионах РФ 9 мая будет неоднозначной

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Прохладная погода, облачность, дожди и даже снег ожидаются в большинстве регионов России 9 мая. Солнечным и теплым День Победы, по прогнозам синоптиков, будет лишь в Хабаровске, Владивостоке и Чите. Об этом рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин,

Переменчивая погода

По словам Варакина, в ряде городов, где пройдут парады Победы, погода 9 мая будет неоднозначной. На смену теплу придет похолодание и наоборот. Так, в Хабаровске и Владивостоке в ночь с 8 на 9 мая потеплеет.

"Дождей не ждем, днем - в районе 20 градусов, то есть существенно теплее, чем в центральных регионах и Москве. В этих двух городах будет самая хорошая погода", - сказал Варакин.

По его словам, в День Победы тепло также будет в Чите - осадков не ожидается, днем температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. "А в Новосибирск, несмотря на то, что сейчас достаточно тепло, придет похолодание. Холодная ночь ожидается с 8 на 9 мая в пределах 4-6 градусов, но без заморозков", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в День Победы прохладная и облачная погода ожидается и в Москве. "Как по области, так и в Москве в ночь на 9 мая заморозки, днем - от 2 до 6 градусов тепла. На момент парада ожидается от 3 до 5 градусов", - уточнил Варакин.

Дожди на Урале и на Кавказе

Как отметил начальник ситуационного центра Росгидромета, на севере Свердловской области в ночь с 8 на 9 мая возможны осадки с мокрым снегом, дневные температуры в Екатеринбурге будут в пределах 6-9 градусов.

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"На Средний Урал будет выходить атмосферный фронт, погода будет меняться. В течение дня - переменная облачность, осадки", - сказал он, отметив, что на юге Челябинской и в Курганской области будет немного теплее - около 10-14 градусов.

Теплая, но дождливая погода, по словам Варакина, ожидается в Сочи и Новороссийске. "В Сочи - до 24 градусов, а в Новороссийске - от 16 до 19. В Махачкале и Владикавказе облачно, небольшой дождь, около 19-23 градусов", - сказал он.

Синоптик отметил, что в Крым в праздничные дни придет атмосферный фронт. "Будут незначительные осадки, температура - плюс 15-18 градусов. Пасмурно будет и в Севастополе", - уточнил Варакин.

По его словам, дождливая погода ожидается также в Санкт-Петербурге и в Поволжье. "В целом погода по стране будет неоднозначная, потепление в регионы, где в День Победы будет прохладно, придет уже 10 мая", - сказал собеседник агентства.