Эксперт: пакетные туры по "Золотому кольцу России" стоят 9-12 тыс. руб.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Стоимость пакетных туров по маршруту "Золотое кольцо России" в среднем составляет 9-12 тысяч рублей на 4 дня. Об этом в беседе корреспондентом ТАСС сообщил президент Ассоциации внутреннего и выездного туризма РФ Владимир Шаров после пресс-конференции в ТАСС.

"Средняя стоимость четырехдневного автобусного тура по городам маршрута "Золотое кольцо России" с проживанием в отелях уровнях трех звезд в среднем колеблется от 9 до 12 тысяч рублей, но такие варианты обычно необходимо бронировать заранее", - отметил Шаров.

Легендарный маршрут в этом году отмечает 50-летие, этому событию приурочен фестиваль "Золотое кольцо России - 50 лет!", он пройдет 11-28 мая при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры города Москвы и ГИБДД МВД РФ.

Ежегодно города Золотого кольца посещают около 18 млн человек, а в реализации туристических пакетов принимает участие более 2 тыс. туроператоров, сообщил на пресс- конференции в ТАСС заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. Он назвал маршрут "Большим театром в туризме".

Фестиваль "Золотое кольцо России - 50 лет!" откроет торжественный вечер в Центральном Манеже Москвы.

В рамках фестиваля Аукционный дом "Литфонд" сегодня вечером проведет благотворительные торги, часть средств от которого будет направлена тяжелобольным детям. На торги выставят несколько редчайших экспонатов, среди которых записная книжка известной российской поэтессы Анны Ахматовой. В книжке содержатся заметки поэтессы о ее творческой деятельности.

На торгах будут представлено первое издание книги "Руслан и Людмила" (1820 год), а также первое издание комедии "Горе от ума". Кроме того, участник аукциона смогут приобрести редкие экземпляры путеводителей.

Программа фестиваля

11-12 мая в Манеже будет работать выставка, посвященная городам Золотого кольца. Гости познакомятся с фотографиями, скульптурой, прикладным искусством, каждые два часа смогут посмотреть мультимедийную экскурсию, увидеть древние монастыри, средневековые крепости и другие достопримечательности родины.

"Каждый гость отправится в захватывающее путешествие по старинным городам "Золотого кольца России" и сможет оценить красоту древних монастырей, средневековых крепостей и других достопримечательностей", - отметила на пресс- конференции в ТАСС организатор мероприятия, генеральный директор "Агентства по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая. Вход на выставку свободный.

Со своей стороны художественный руководитель фестиваля Татьяна Рогозина сообщила, что "к концертной программе в городах маршрута будут привлечены молодые и малоизвестные коллективы, в их числе - "Веснушки" и "Марьюшки". "Очень важно знакомить россиян с фольклорным творчеством не только именитых коллективов, но и показывать молодые таланты", - сказала Рогозина.

С 20 по 28 мая в рамках фестиваля состоится масштабный авто- мотопробег по знаковому маршруту. Возглавит его байкерская колонна клуба "Ночные волки". "На данный момент в мероприятии зарегистрировано 26 участников", - сообщил Шаров.

Колонна проследует по маршруту Москва - Суздаль - Владимир - Ярославль - Кострома - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Сергиев Посад, кроме того, будет совершен заезд в Иваново. В каждом из городов, как ожидается, пройдут концерты и чествования участников пробега.