Великий Новгород предложит туристам алкоголь, сувениры и мед по системе tax free

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Иностранные туристы смогут возвращать НДС за купленные товары местного производства - алкоголь, мед и сувениры, если Новгородская область войдет в состав пилотных регионов, где будет внедрена система tax free. Об этом сообщил ТАСС директор "Мастерской регионального туризма" Андрей Катаев.

На сайте Кремля опубликовано поручение главы государства, где правительству предложено разработать предложения по включению Новгородской области в список регионов для внедрения системы возврата НДС покупателям-иностранцам.

"Мы предполагаем, что Новгородская область может отработать систему tax free совместно с крупным торговым оператором из Санкт-Петербурга, у нас прошли предварительные переговоры. Это оправдано с логистической и экономической точки зрения. Регион может предложить товары, прежде всего, местного производства: алкоголь, мед, сувениры, изделия народных промыслов", - сказал Катаев.

По словам Катаева, который был участником апрельской встречи президента и представителей бизнес-сообщества, основная цель включения Новгородской области в список пилотных регионов для отработки внедрения возврата НДС - повысить туристическую привлекательность территории. Предоставление льгот туристам увеличит их поток и, опосредованно, может привлечь производителей и инвесторов в экономику области, считает он.

В 2016 году Новгородскую область посетили 400 тыс. туристов и 1,6 млн экскурсантов. Доля иностранцев среди них составила 10%.

Tax free - система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах может варьироваться от 7% до 20%. Система tax free должна заработать в России во второй половине 2017 года. Первые три пункта откроются в аэропортах Москвы, Санкт- Петербурга и Сочи. Возврат НДС для иностранных граждан на время пилотного проекта составит 100% с суммы покупки не менее 10 тыс. рублей.