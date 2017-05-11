На Камчатке приступили к разработке дорожной карты развития туризма в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Дорожную карту развития туристической отрасли разработают на Камчатке в рамках стратегической сессии, организованной Агентством стратегических инициатив и правительством региона. Цель - определить действия по сокращению административных барьеров, совершенствованию законодательной базы, заявила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова. Ее слова приводит пресс-служба правительства региона.

"В Камчатском крае туризм определен как одна из наиболее перспективных отраслей, имеющих стратегическое значение для развития региона. Хочу выразить надежду, что позитивная динамика развития отрасли, которая наметилась на Камчатке в последние годы, сохранится и в 2017 году. Туристские эксперты утверждают, что третий год подряд на территории России происходит беспрецедентный рост внутренних туристских потоков, и нам с вами нельзя сбавлять темпы в развитии туристского сектора экономики", - сказала Ирина Унтилова.

Сессия проходит в новом формате - прогнозирования будущего ("рэпид форсайт"). Обсуждение идет по целевым группам: предприниматели, представители власти, потребители. Их участникам предстоит выработать свои пути решения проблем развития туристической отрасли в регионе, которые станут основой дорожной карты развития туризма на Камчатке.

"Камчатский край в числе первых субъектов России, который использует такую технологию в прогнозировании стратегических ориентиров. Ценность данного формата в высокой степени вовлеченности всех сторон, открытом диалоге, позволяющем в непротокольной обстановке высказывать свое мнение", - сказал руководитель камчатского регионального департамента общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Помотилов.

По данным правительства Камчатского края, в регионе наблюдается устойчивый рост туристического потока. Так, если в 2015 году полуостров посетили около 180 тыс. человек, то в 2016 году около 200 тыс. человек. Подавляющее большинство - гости из других регионов России. Основные виды путешествий в регионе летом - восхождения на вулканы, вертолетные экскурсии в Долину гейзеров и на Курильское озеро, рыбалка, сплавы, морские прогулки, зимой - катание на горных лыжах и сноубордов, в том числе с вершин вулканов с использованием вертолетной заброски (хели-ски - прим. ТАСС), экскурсии на собачьих упряжках, снегоходные поездки.