Строители начали монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского моста

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Строители начали монтаж арок судоходного пролета автомобильной части Керченского мостаВ стране 11 мая, 14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Строители смонтировали первые блоки арки судоходного пролета автодорожной части Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией, сообщила пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора - заказчика строительства моста.
"Смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении заказчика. Что касается железнодорожной части судоходного арочного пролета моста, то здесь специалисты смонтировали уже 20 из 38 блоков свода.
Автомобильную и железнодорожную судоходные арки - самые габаритные конструкции Керченского моста - собирают на технологической площадке в Керчи, напомнили в пресс-службе. "На данный момент строители уже собрали 4,65 тыс. тонн (из почти 6 тыс. тонн) железнодорожного арочного судоходного пролета и 2,88 тыс. тонн (из более 4 тыс. тонн) - автодорожного", - отмечается в сообщении.
Обе арки планируют транспортировать и установить над Керчь-Еникальским каналом в августе-сентябре 2017 года. Эта операция станет одной из сложнейших в практике отечественного мостостроения.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.
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