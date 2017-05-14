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Жители Севастополя подали более пяти тысяч замечаний по проекту генплана города

В стране
14 мая, 14:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Власти города заверяют, что все предложения будут рассмотрены

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольцы подали более пяти тысяч предложений и замечаний по проекту генерального плана города, более трех тысяч из них поступило во время публичных слушаний во всех 10 муниципальных образованиях города 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

"Правительство Севастополя подводит итоги и обобщает результаты публичных слушаний по проекту Генерального плана города, которые прошли 12 мая в десяти муниципальных округах. Согласно предварительным данным, свои замечания и предложения в проект генплана внесли почти 3,4 тыс. их участников. Ранее все желающие горожане могли ознакомиться с проектом и существовала возможность оформить и внести свои предложения. До дня проведения публичных слушаний ей воспользовались более двух тысяч севастопольцев", - сказано в сообщении.

Власти города заверяют, что все предложения будут рассмотрены. "Мы не прячем генплан под сукно, не пытаемся "протащить" без учета мнения граждан, а наоборот - приглашаем к откровенному и честному разговору", - сказал директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Созданием генплана Севастополя занимается Институт генплана Москвы, который разрабатывал концепцию развития многих городов России. В ходе публичных слушаний севастопольцы высказали критику в адрес разработчиков документа и властей. В частности, севастопольцы обеспокоены изменением функционального назначения земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Они опасаются, что лишатся недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешено.

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