На Эльбрусе заработали самые высокогорные в Европе веб-камеры

НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. Веб-камеры заработали на склонах самой высокой в Европе горы Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) на отметке более 3,9 тыс. метров, сообщается на официальном сайте курорта "Эльбрус".

"Ура, на Эльбрусе появились самые высокогорные веб-камеры в Европе! Трансляция ведется с площадки приюта "LeapRus" (высота над уровнем моря - 3912 метров), одна камера показывает картинку с видом на Эльбрус, вторая - на Главный Кавказский хребет", - говорится в сообщении.

Камеры уже в рабочем состоянии, но из-за плохой погоды видны только небольшой склон горы и часть фасада высокогорного отеля. "Надеемся, наши веб-камеры помогут туристам и альпинистам всего мира следить за погодой и обстановкой на Эльбрусе", - отмечается в сообщении на сайте курорта.

На горнолыжных трассах Эльбруса веб-камеры функционируют давно. Всего на разных высотах установлены восемь камер, с которых в режиме реального времени передается картинка происходящего на курортной поляне Азау и горнолыжных трассах.

В декабре 2015 года на Эльбрусе была открыта самая высокогорная канатная дорога, которая доставляет туристов и альпинистов на высоту 3847 метров.

Курорт "Эльбрус" развивается при участии акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", которое вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры района.