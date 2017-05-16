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На Эльбрусе заработали самые высокогорные в Европе веб-камеры

В стране
16 мая, 13:37 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 16, мая. /ТАСС

Расположенные на высоте 3,9 тыс. метров камеры помогут туристам и альпинистам следить за погодой и обстановкой на Эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. Веб-камеры заработали на склонах самой высокой в Европе горы Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) на отметке более 3,9 тыс. метров, сообщается на официальном сайте курорта "Эльбрус".

"Ура, на Эльбрусе появились самые высокогорные веб-камеры в Европе! Трансляция ведется с площадки приюта "LeapRus" (высота над уровнем моря - 3912 метров), одна камера показывает картинку с видом на Эльбрус, вторая - на Главный Кавказский хребет", - говорится в сообщении.

Камеры уже в рабочем состоянии, но из-за плохой погоды видны только небольшой склон горы и часть фасада высокогорного отеля. "Надеемся, наши веб-камеры помогут туристам и альпинистам всего мира следить за погодой и обстановкой на Эльбрусе", - отмечается в сообщении на сайте курорта.

На горнолыжных трассах Эльбруса веб-камеры функционируют давно. Всего на разных высотах установлены восемь камер, с которых в режиме реального времени передается картинка происходящего на курортной поляне Азау и горнолыжных трассах.

В декабре 2015 года на Эльбрусе была открыта самая высокогорная канатная дорога, которая доставляет туристов и альпинистов на высоту 3847 метров.

Курорт "Эльбрус" развивается при участии акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", которое вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры района.

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