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В Белгородской области запретили собирать деньги на школьные выпускные

В стране
16 мая, 16:39 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 16, мая. /ТАСС

Под запрет попали празднование выпускных в кафе и ресторанах, а также выездные пикники на природе

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БЕЛГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области запретили собирать с родителей выпускников деньги на подарки учителям и проведение выпускных вечеров. Как сообщили в региональном департаменте образования, соответствующие поручения даны правительством области муниципальным властям.

"В школах региона решено исключить сборы денежных средств с родителей на проведение торжественный мероприятий, подарки учителям и школе по случаю выпускных в 9 и 11 классах", - уточнили в департаменте образования региона.

Под запрет попало и проведение вечеров в кафе и ресторанах, а также выездные пикники в лесах и у водоемов. Властям также рекомендовано проследить, чтобы выпускники не покидали пределы населенных пунктов.

Властям районов и городов рекомендовано организовать проведение выпускных в школах по двум моделям. Выпускникам сельских школ, удаленных от райцентров, предложено получить аттестаты и отметить праздник в самих школах. В городах и крупных населенных пунктах торжества пройдут во дворцах культуры и спорта, где соберутся выпускники разных школ.

Как сообщают власти Белгородской области, все выпускные пройдут в регионе 24 июня.

Ранее сообщалось, что летом 2015 года власти Белгородской области запретили проводить банкеты во время выпускных вечеров, взяв организацию праздника полностью на себя, тогда как раньше большая часть организационных вопросов перекладывалась на плечи родителей. Кроме того, в 2016 году, согласно региональному закону, попала под запрет продажа спиртного в день выпускных и последних звонков.

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