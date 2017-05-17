Красноярский край направит на подготовку к отопительному сезону 6,5 млрд рублей

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КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей будут направлены на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в Красноярском крае. Об этом на селекторном совещании полпреда президента в СФО Сергея Меняйло сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
"На подготовку к сезону следующего года приняты все нормативные и распределительные документы. Мы запланировали на все мероприятия финансирование в объеме 6,5 млрд рублей, в том числе из бюджета края - 970 млн рублей", - сообщил губернатор. Как уточнили ТАСС в краевом министерстве строительства и ЖКХ, на подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годах было вложено порядка 6,3 млрд рублей.
По словам губернатора, одной из приоритетных задач при подготовке к отопительному сезону является организация завоза топлива в заполярные территории. В период навигации по Енисею в северные территории края планируется завести 96 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и 170 тысяч тонн угля.
Отопительный сезон начинается, когда среднесуточные температуры наружного воздуха в течение пяти дней опускаются ниже +8 градусов и заканчивается, когда температуры воздуха в течение пяти дней превышают данный показатель.
В Красноярске и центральной группе районов отопительный сезон обычно начинается во второй половине сентября, завершается в мае. В арктических территориях края отопительный сезон длится со второй половины августа и до июня, а в Диксоне, самом северном населенном пункте Красноярского края, он длится круглый год.