Около 1000 заявок на "дальневосточный гектар" поступило в Магаданской области

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МАГАДАН, 19 мая. /ТАСС/. Около 1000 заявок поступило на получение "дальневосточного гектара" в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Может быть, в целом это и не очень большая цифра, но для Магаданской области это хороший показатель. В основном, заявки поступают от местных жителей, а это значит, что люди на практике будут осваивать землю, закрепляться на ней", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Печеного в ходе итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров". В ходе него право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России. В уполномоченные органы Сахалинской области с начала реализации программы поступило более 8 тыс. заявок на предоставление земель в безвозмездное пользование.