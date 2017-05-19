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Около 1000 заявок на "дальневосточный гектар" поступило в Магаданской области

В стране
19 мая, 9:09 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 19, мая. /ТАСС

С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров"

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МАГАДАН, 19 мая. /ТАСС/. Около 1000 заявок поступило на получение "дальневосточного гектара" в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Может быть, в целом это и не очень большая цифра, но для Магаданской области это хороший показатель. В основном, заявки поступают от местных жителей, а это значит, что люди на практике будут осваивать землю, закрепляться на ней", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Печеного в ходе итоговой коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров". В ходе него право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России. В уполномоченные органы Сахалинской области с начала реализации программы поступило более 8 тыс. заявок на предоставление земель в безвозмездное пользование.

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