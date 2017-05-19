На маршруте Золотого кольца России будет создана система автокемпингов

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Современные автокемпинги и автостоянки будут создаваться на маршруте Золотого кольца России. Об этом сообщил ТАСС на площадке Владимирского экономического форума руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Важно, чтобы в пределах Золотого кольца была создана система автостоянок, автокемпингов. В рамках проекта "Центральная Россия", перспективного туристского направления, мы считаем необходимым дальнейшее развитие бренда Золотое кольцо. И как часть этой программы будет очень эффективным заложить проект по созданию автотуристких кемпингов, автостоянок", - сказал Олег Сафонов.

Стоимость проекта пока неизвестна, в скором времени будет разработана проектно-сметная документация.

Золотое кольцо - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. Сейчас в Золотое кольцо входят 9 основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.