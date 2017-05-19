Власти: законодательство в сфере добычи биоресурсов должно учитывать особенности Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Федеральное законодательство в сфере добычи биоресурсов должно учитывать специфику арктического региона. Такое мнение высказал губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин в рамках научно-практической конференции "Арктика. Экология. Право" в Нарьян-Маре для субъектов СЗФО, входящих в состав Арктической зоны России.

"Для людей, живущих на нашей территории, поймать семгу - не развлечение и не бизнес, а часть образа жизни. У всех выступающих на конференции звучало, что есть проблемы с действующим законодательством. Сегодня мы прикладываем массу усилий для того, чтобы дать возможность рыбакам легально ловить рыбу для собственного пропитания. Считаю, что для такой зоны законодательство должно быть особым, ведь мы находимся в совершенно особых условиях: климатических, природных, логистических и экономических", - цитирует пресс-служба окружной администрации Игоря Клошина.

Он поддержал мнение докладчиков конференции, что существующие проблемы не решить без необходимого изменения федерального законодательства. Как отметил заместитель прокурора НАО Александр Попелюха, в настоящее время по статье УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" нарушителям может грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы. Однако статья не учитывает реальные жизненные обстоятельства большинства правонарушителей в НАО.

По словам зампрокурора, за последние два года в округе по данной статье штраф получили 56% осужденных из около 20 уголовных дел. При этом значительное число из них являлись безработными и проживали в сельской местности, и штраф с них не взыскать. Попелюха отметил, что решить эту проблему можно внесением дополнительных изменений в действующее законодательство.