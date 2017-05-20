Советская культура в год юбилея революции: в регионах России пройдет акция "Ночь музеев"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские учреждения культуры, участвующие в акции "Ночь музеев", предложат посетителям в этом году необычное сочетание экологических и революционных мотивов. Тех, кто придет в музеи в ночные часы, ждут самые неожиданные приключения на любой вкус - от собраний революционных кружков и производства подпольных газет до мастер-классов по вегетарианству и любовной магии.

Петербург: природа, Петр, революция

"В культурной столице двери для ночных посетителей распахнут более 110 учреждений культуры, которые будут работать по единому билету", - рассказали в комитете по культуре города, отметив, что в связи с акцией вводятся специальные маршруты транспорта.

Большинство участников акции будут работать с шести вечера до шести утра, только Большая хоральная синагога откроется после часа ночи из-за шаббата. В Летнем саду петербуржцев и туристов в "Ночь музеев" ждет специальная вечерняя экскурсия под музыку на фоне работающих фонтанов, а на ступенях Исаакиевского собора Концертный хор Санкт-Петербурга и симфонический оркестр исполнят русские песни и произведения Иоганна Штрауса. Любителей прогулок будут ждать в Царском Селе, где откроют Верхние теплицы и оранжереи, и в Петергофе, где ночной маршрут пройдет по парку Александрия. Те, кто отважится ночью выехать за город и добраться до усадьбы Репина Пенаты, смогут почитать поваренную книгу жены художника и записать несколько вегетарианских рецептов оттуда.

Государственный Эрмитаж вспомнит Петра Великого и представит на двух площадках - в Зимнем дворце и реставрационно-хранительском центре "Старая деревня" - специальную программу, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию и французской культуре того времени. Гости "Ночи музеев" увидят комнаты императора, узнают о моде того времени, научатся танцевать менуэт.

О юбилее революции вспомнят в музейном комплексе в Разливе, где в 1917 году Ленин скрывался в шалаше. Туристы смогут ночью покататься на ленинском броневике, а дополнить эти впечатления можно будет в музее-квартире Аллилуевых, где туристов научат уходить через черный ход по законам конспирации революционного кружка. На киностудии "Ленфильм" в "Ночь музеев" отметят 90-летие знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна "Октябрь" и покажут реквизит картины, костюмы, архивные документы, афиши и фотографии.

Калининград: велоквест и Марианская впадина

По Калининграду в "Ночь музеев" пройдут пешие экскурсии с "народными экскурсоводами" и велоквест. Как отметил врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак, часть маршрутов музейной ночи будут опробованы в области впервые, а в будущем они могут стать отдельными проектами, которые будут предлагаться туристам.

Всего "Ночь музеев" объединит в Калининградской области 28 музейных площадок. Туристов ждет органная музыка в стенах Кафедрального собора, на острове Канта им предложат оседлать коня, облачившись в рыцарские доспехи, в музее-квартире Altes Haus угостят традиционными кенигсбергскими клопсами - тефтельками из телятины с особым соусом из сливочного масла, вина и каперсов. Музей Мирового океана предложит посетителям послушать кельтскую арфу, подняться на борт легендарного научно-исследовательского судна "Витязь", с которого была измерена максимальная глубина океана (11 022 м), и совершить виртуальную экскурсию в Марианскую впадину и на знаменитое судно "Калипсо" Жака Ива Кусто.

Эко-ночь в Карелии и любовная магия Коми

Музей-заповедник "Кижи" проведет в рамках акции "Ночь музеев - 2017" программу "Эко-ночь", на которой туристов познакомят с особенностями ведения натурального хозяйства и угостят чаем с местными травами. "В этом году "Ночь музеев" посвящена экологии и природе, поэтому музей подготовил для туристов специальную программу "Эко-ночь". Гости заповедного острова смогут не только познакомиться с шедеврами деревянного зодчества, но и прогуляться по аптекарскому огороду, который массовому туристу обычно не показывают, узнать особенности ведения натурального хозяйства, обработки льна", - сказали в пресс-службе музея.

Из 70 видов трав, растущих на этом огороде, для туристов будет заварен травяной чай. Гости, пробуя его, услышат живое исполнение былины о хлебопашцах Вольге и Микуле, послушают колокольные звоны, смогут принять участие в викторинах и мастер-классах. Стоимость поездки в Кижи на "Ночь музеев" будет снижена с обычных 3,5 тысячи рублей до 2 тысяч, и в музее ожидают не менее 500 посетителей.

Национальный музей Республики Коми проведет акцию "106 оттенков красного": выставка "Турун-вурун" в отделе природы музея расскажет о растениях, с помощью которых окрашивали ткани и пряжу. Как рассказала ТАСС куратор выставки Татьяна Голованова, речь идет о самых обычных растениях европейской части России, которые с древности применялись для окрашивания тканей, а сейчас получают все более широкое распространение у современных дизайнеров: осина, черника, брусника, тысячелистник, крапива и многие другие.

В отделе этнографии пройдет экскурсия "Любовная магия молодежи коми". По словам научного сотрудника Анны Квирам, здесь будут говорить о красоте в понимании коми, любви, а где любовь, там и магия. "Расскажем, где, при каких обстоятельствах могли встретиться мужчина и женщина, как могли высказать свои симпатии, какие символичные подарки использовали, какими амулетами, оберегами, заговорами и приворотами пользовались, чтобы обрести свое счастье. К примеру, как могли приворожить с помощью кусочка хлеба, конфеты или очаровать, дав напиться воды из "особого" ведра", - рассказала собеседница агентства.

Новгород - Архангельск: назад в СССР

В Вельском краеведческом музее будут работать интерактивные площадки творческого проекта "Назад в СССР", рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Архангельской области. Посетители смогут узнать о субкультурах митьков, металлистов, панков, хиппи, стиляг.

"Площадка будет посвящена именно стилягам Вельского района, как было в то время. Будет организована даже ретро-парикмахерская", - сообщила пресс-секретарь Минкультуры области Ангелина Тихонова.

В Вельске будет открыта танцплощадка, где можно будет потанцевать под музыку, которая была на пике популярности, но под запретом. Можно будет также перекусить "по-советски" в кафе и узнать о легендарной мототехнике, на которой ездили советские граждане.

Революционную традицию поддержат и в Новгородском музее- заповеднике, где пройдет культурная акция "Искремасс" ("Искусство революции - массам"). Каждый час проводить экскурсии будет Губкомархстройнадзор - Губернская комиссия по архитектурно-строительному надзору, будут действовать тематические площадки, названные в духе первых советских лет - ДАЗДРАСМЫГДА ("Да здравствует смычка города и деревни!"), ИВИВЯК ("Из всех искусств важнейшим является кино") и "Республика ШКИД: для сплочения семьи и восполнения пробелов в революционном образовании". "Шкрабы" (школьные работники) проведут занятия по социально- воспитательной работе со знакомством с оружием и языками шифрования, научат мастерить передовые символы революции.

Сочи - Севастополь: здоровый быт революции

В Крыму революционная тема будет отражена на экспозиции плакатов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя, где пройдет также выставка одного предмета - телеграфа начала ХХ века. Кроме того, гостей музея ждет мастер-класс по изготовлению революционной символики: нагрудных бантов и флагов.

В Сочи Музей имени Островского приглашает всех желающих принять участие в агитпараде "За здоровый быт", который пройдет на улицах города. Участникам предлагается вспомнить советскую традицию и подготовить транспаранты, призывающие к сдаче норм ГТО и отказу от вредных привычек. В каждом музейном учреждении курорта гостей ждет своя творческая программа.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" многое держит в секрете, но ТАСС удалось узнать, что для "Ночи музеев" подготовлена светомузыкальная экскурсия по Портовому району, на которой расскажут о греческих и римских постройках, о том, как греки пришли в Херсонес, что они построили в первую очередь. Археологи покажут исторические слои и расскажут об особенностях своей работы. Туристов ожидают также модное дефиле "Красота - украшение добродетели" и лекция на тему "Теория и практика реконструкции исторического костюма", организованная участниками фестиваля реконструкторов "Херсонес-2017".

Революция на Волге

Краеведческий музей Астрахани в "Ночь музеев" будет принимать в пионеры и откроет интерактивные площадки "Подпольная типография" и "Штаб революции", все желающие смогут научиться собирать и разбирать винтовки Мосина. В Доме купца Тетюшинова гостей встретят красноармейцы в буденовках и медсестры, а также баянист, предлагающий спеть хорошо знакомые песни революционных лет. Посетителей ждут интерактивные экскурсии и фотозоны с революционной атрибутикой. На специальной выставке в купеческом доме будут представлены денежные купюры 1900-1930 годов из частных коллекций.

В Ленинском мемориале Ульяновска пройдет программа "Одна ночь в СССР. Взвейтесь кострами, синие ночи!", посвященная 95-летию пионерской организации. По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Ольги Мезиной, для зрителей подготовят торжественную пионерскую линейку, концерт оркестра народных инструментов "Мой адрес - Советский Союз". Также прозвучат бардовские песни у пионерского костра и пионерский джаз.

"Сумеречные квесты"

"Ночь музеев" начнется в Нижнем Новгороде уже днем - с костюмированного шествия в исторических костюмах, у Зачатской башни кремля будут разбиты несколько интерактивных площадок, в том числе интерактивная кузнеца, гончарная мастерская, лавка алхимиков, а затем пройдет Рыцарский турнир.

Посетителям Музея естественной истории в Татарстане презентуют александрит, который способен менять окраску при разном освещении. При дневном свете кристаллы александрита окрашены в разные оттенки зеленого и напоминают изумруд, а в вечернее время, когда источник света меняется, кристаллы окрашиваются в малиново-красные тона, становясь похожими на рубин. В 19:00 мск все 12 залов музея погрузятся в темноту, и посетители смогут пройти "Сумеречный квест", во время которого нужно будет разгадать тайну древнего свитка.

Пермь - город-музей

Музеи Перми, как сообщили в администрации города, представят мероприятия, посвященные Году экологии в России, - лекции, встречи и мастер-классы по реставрации металла, шелкографии, декорированию одежды, старинным танцам. "Пермяки увидят выставки, посвященные Дягилевскому фестивалю, изучат африканские трофеи и посмотрят светотехническое шоу и химические опыты", - рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Также жители города смогут посетить бесплатные экскурсии по пешеходным маршрутам "Зеленой линии" и "Красной линии". "В рамках этой акции жителям и гостям города будет предложена экскурсия по самому большому "музею" Перми - городским улицам с их историческими зданиями, памятными местами и рассказами об известных горожанах", - пояснили в администрации. Музей современного искусства PERMM представит совместный проект с заводами Перми, в ходе которого гости смогут взглянуть на завод по- новому.

Сибирь: ночь гурманов и революция в подарок

В Омске областной музей изобразительных искусств имени Врубеля представит в "Ночь музеев" концептуальный проект "12 стульев для дворца", подготовленный сотрудниками 12 компаний Омска и включающий интеллектуальные, игровые и связанные с фотографией задания для одиночных игроков и команд.

Красноярск в "Ночь музеев" представит программу, посвященную 30-летию Музейного центра "Площадь Мира" и 100-летию революции. Посетителей ждут экскурсии, лекции и разговоры, дискуссионная площадка, мастер-класс по фотопечати, кинопоказ, будут работать все экспозиции. Гости также смогут пройти квест, найти революционные предметы и получить сувениры в подарок.

В Барнауле Центр алтайского гостеприимства - "Горная аптека", отмечающая пятилетие, организует гастрономическую акцию "Ночь гурманов". В качестве главного блюда из алтайских продуктов будет приготовлен императорский десерт - знаменитая "гурьевская каша".