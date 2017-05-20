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В Тульской области открывается фестиваль народных традиций "Былина"

В стране
20 мая, 0:46 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Участники мероприятия смогут испечь блины на пеньках и попробовать одуванчиковое варенье

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ТУЛА, 20 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Участники Всероссийского фестиваля народных традиций "Былина", который пройдет в субботу на Куликовом поле в Тульской области, смогут испечь блины на пеньках и попробовать одуванчиковое варенье.

"Фестиваль в этом году приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и проводится в целях сохранения народных традиций и раскрытия юных творческих дарований. По традиции на фестиваль приезжает множество творческих коллективов, они готовят вокальные и танцевальные номера, отражающие народные традиции разных регионов России", - сообщает пресс-служба музея "Куликово поле".

Одуванчик является символом фестиваля "Былина". Участники прямо на Куликовом поле будут собирать одуванчики, из которых в одном большом котле с добавлением сахара будет сварен одуванчиковый мед. Любой желающий сможет испечь блины на пеньках из собственноручно приготовленной сдобы. Все это можно будет тут же отведать, запивая фирменным чаем "Донской", травы для которого также собраны прямо с поля.

Гостей ждет "Богатырская застава" с воинским многоборьем. Здесь можно сфотографироваться в доспехах, поучаствовать в мастер-классе по средневековой каллиграфии, освоить средневековые инструменты для ткачества. В воинском лагере можно научиться метать копья-сулицы и стрелять из лука, испытать силу меча, копья и сразиться на спортивных мечах.

"Фестиваль очень популярен, ежегодно его посещает около 5 тыс. человек, в этом году мы ожидаем такое же количество участников", - добавили в пресс-службе.

На Куликовом поле в 1380 году произошло легендарное сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Здесь же работает музей. Помимо этого, на Куликовом поле проводится несколько народных фестивалей и праздников.

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