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Потехин: день полярников должен стать всенародным

В стране
22 мая, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

День полярника в соответствии с указом президента РФ отмечается в России 21 мая

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. День полярников должен отмечаться в России как всенародный праздник. С таким предложением выступили  участники Совета "Ассоциации полярников" по итогам открытого заседания в Москве.

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"Российская Арктика сегодня - это территории восьми регионов, в которых проживает и работает более 2,5 млн человек, - отметил член Совета "Ассоциации полярников", директор Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Александр Потехин. - Советом принято решение обратиться к правительству РФ с предложением оказать поддержку и принять участие в реализации концепции всенародного праздника День полярника на всероссийском уровне и во всех регионах страны".

День полярника в соответствии с указом президента РФ отмечается в России 21 мая. 80 лет назад, в 1937 году, самолет с первыми полярниками на борту достиг Северного полюса. Была открыта первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный Полюс - 1" под руководством легендарного Ивана Папанина.

Президент "Ассоциации полярников" Артур Чилингаров отметил повышенное внимание мирового сообщества к региону. "Мир как-то проснулся, сейчас все заинтересованы Арктикой, - сказал он. - Создана Госкомиссия по Арктике. Я дожил до того момента, когда партия и правительство интересуется Арктикой".

Генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову на заседании была объявлена благодарность губернатора Архангельской области Игоря Орлова "за активное участие в организации и проведении IV Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", состоявшегося 29-30 марта в Архангельске. Президент "Ассоциации полярников" Артур Чилингаров объявил благодарность директору Санкт- Петербургского регионального информационного центра ТАСС Александру Потехину за развитие Ассоциации арктических СМИ.

В культурном центре "Арбат", где состоялось заседание Совета, открылась фотовыставка "Герои полярных льдов", посвященная героям-полярникам 1930-х годов.

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