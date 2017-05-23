Знаменитое пятигорское озеро Провал разлилось из-за подъема грунтовых вод

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ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. Сильные осадки в Пятигорске привели к повышению уровня грунтовых вод, что спровоцировало переполнение популярного у туристов озера Провал, рассказали ТАСС в администрации города-курорта.
"Такое явление было уже не раз, из-за дождей уровень воды поднимается во всех естественных водоемах, в том числе и в озере Провал", - рассказали в администрации города.
Сильные ливни шли на Ставрополье все последние дни и, по данным МЧС, продолжатся и в среду, 24 мая.
После сильного разлива озера в мае 2005 года городские власти реконструировали стоки и благоустроили Провал.
Сейчас вода из пещеры, в которой находится озеро, вытекает по 44-метровому тоннелю на площадь перед Провалом и далее стекает в так называемые "Бесстыжие ванны", где отдыхающие любят принимать несанкционированные нарзанные ванны. Дальше вода уходит по своему естественному стоку.
Карстовое озеро в глубине пещеры на южном склоне горы Машук издавна считается одной из главных достопримечательностей Пятигорска. Естественная вертикальная карстовая шахта, в которой находится озеро, имеет глубину 41 метр и диаметр 15 метров, на ее дне находится бирюзовое озеро, необычный цвет которому придают сера и особые бактерии. Средняя глубина озера - около 11 метров, температура воды колеблется от плюс 26 до плюс 42 градусов по Цельсию.
Начиная с 1837 года желающих спускали к воде в корзине со специальных подмостков, в 1858 году к озеру был пробит горизонтальный тоннель.