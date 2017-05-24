Недоступный Итуруп: на острове регистрируют резкий спад турпотока

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Резкий спад спроса на туристические услуги на курильском острове Итуруп отмечается в этом году - на острове планировали принять 500 туристов, но к середине мая не приехал ни один. Муниципальные власти отсутствие туристов на острове объясняют тарифной политикой в сфере авиаперевозок, введенной в регионе с 1 января 2017 года.

Итуруп - самый большой остров Курильской гряды. Это удивительный мир вулканов, кипящих рек, лавовых потоков, вулканических озер, высокотравья, горной тундры, фумарольных полей и тихоокеанских лососей. Туристов на удаленный российский остров влечет экзотика ландшафта, первозданность природы, рыбалка и многое другое. Тем удивительней, что туристы в этом году перестали посещать Итуруп.

Туристический кластер Итурупа

Центр по оказанию туристических услуг на Итурупе открылся в декабре 2015 года. За это время туристический кластер на острове полностью сложился, рассказала ТАСС управляющий туристско-гостиничным комплексом АО "Гидрострой" Марина Евгенова.

Раньше, по ее словам, туристы приезжали на остров неорганизованно и самостоятельно пытались организовать себе досуг. Они сами оформляли билеты, искали жилье, транспорт и людей, которые могли бы сопровождать их по местным достопримечательностям. Теперь есть возможность получить квалифицированную услугу в одном месте.

"У нас есть комфортная гостиница на 38 номеров разных категорий, где одновременно могут расположиться 62 человека. Компания имеет внушительный автопарк, чтобы добраться до самых труднодоступных мест, морской транспорт: яхты, катера, резиновые лодки. Есть все необходимое туристическое, лыжное оборудование, которое мы предоставляем в прокат", - поясняет Евгенова.

По ее словам, на компания может предложить туристам семь туристических программ в любое время года. На Итурупе можно отправиться в пеший или автомобильный поход, на морскую рыбалку, в гастрономический тур. Есть возможность создания "индивидуальных программ в соответствии с самыми необычными запросами", а также проведение тимбилдингов и бизнес-встреч в неделовой обстановке.

Базовый тур рассчитан на пять дней и четыре ночи. В него включены экскурсии на вулкан Баранский, залив Касатка, черные и белые пески, на рыборазводный завод. В программе также купание в речке Кипящей, прогулки к водопаду, осмотр лавовых скал вулкана Богдан Хмельницкий и многое другое. Стоимость пакета на летний период, в который включено проживание, трехразовое питание и экскурсии - 33 тыс. рублей.

Интерес к Итурупу проявляют граждане со всех уголков РФ и из-за рубежа. "Само слово "Курилы" действуют на людей магически. За 1,5 года работы наш сайт посмотрели 51,9 тыс. человек. Эти данные подтверждают интерес людей к нашим турам", - рассказала Евгенова.

Новые тарифы

В конце 2016 года правительство Сахалинской области приняло решение почти в два раза сократить дотации авиакомпании "Аврора" на региональные перевозки. С января 2017 года все билеты на региональные рейсы продаются по экономически обоснованной цене. Субсидия на авиаперелеты распространяется только для жителей Сахалинской области. Они могут приобретать авиабилеты на внутренних линиях примерно в три раза дешевле их реальной стоимости.

В настоящее время экономический обоснованный тариф "туда и обратно" по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск составляет 33 490 рублей. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", разработала специальные тарифы для туристических групп, желающих посетить Курильские острова. Стоимость билета в оба конца по маршруту Южно- Сахалинск - Курильск составит 19 тысяч рублей. Данным тарифом могут воспользоваться туристические группы от десяти человек с максимальным сроком пребывания на Курилах до 14 дней.

Транспортная недоступность

Муниципальные власти отсутствие туристов на Итурупе объясняют высокими ценами на авиаперелеты. "Кто за 33 тысячи к нам полетит?" - спрашивает председатель собрания Курильского района Татьяна Белоусова. С ней соглашается управляющая туристско-гостиничным комплексом АО "Гидрострой".

"Тарифы для туристических групп, разработанные "Авророй", не работают. Компания требует соблюдение определенных условий - группа не менее шести человек. А набрать ее проблематично. В основном к нам летят по 2-3 человека, у каждого своя дата", - пояснила Евгенова.

По ее словам, у трех компаний, которые работают на итурупском направлении, на летний сезон набралось две группы по 6-8 человек. "Это не работа, в год принимать 2-3 группы. В прошлом году мы теряли туристов из-за малого количества авиарейсов, а в этом - из-за высокой стоимости", - отметила Евгенова.

Осложняет ситуацию и то, что в настоящее время на Курильские острова ходит только один теплоход "Игорь Фархутдинов". На Итуруп он приходит один раз в неделю. "С введением новых тарифов на авиарейсы спрос на морские перевозки у жителей Итурупа резко возрос. Дело в том, что многие живущие и работающие на острове не имеют местной прописки (в военных городках гражданских не прописывают). Понятно, что 110 посадочных мест на теплоходе будут заняты не туристами, а нашими людьми, которые не имеют прописки, и для которых 17 тыс. на авиабилет в один конец не по карману", - рассказала Белоусова.

В агентстве по туризму Сахалинской области опасения туроператоров о провальном туристическом сезоне не разделяют. "В планах этого года у нас в два раза увеличить турпоток на курильском направлении. Возможно, отсутствие туристов связано с тем, что не сезон. В планах региональных властей - субсидировать туристические перевозки на Курильские острова с началом летнего сезона", - сообщила ТАСС руководитель агентства Наталья Осипова.