Эксперт: к 2024 году порядка 50 млн россиян будут жить в "умных" городах

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 50 млн россиян будут жить в так называемых умных городах к 2024 году. Об этом сообщил в среду в ходе панельной сессии "Цифровая трансформация городской среды" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Татарстане директор центра стратегических инноваций ПАО "Ростелеком" Борис Глазков.
"Согласно нашему прогнозу, к которому мы стремимся, к 2024 году порядка 50 тыс. жителей России будут жить в "умных" городах. Мы полагаем, что в первую очередь это будут города с населением от 1 млн человек и более, например Москва", - сказал Глазков. Он добавил, что "умные" города предполагают активное вовлечение жителей в их управление, то есть горожане сами смогут решать, куда направлять ресурсы: финансы, транспорт, воду и так далее.
"Система ЖКХ будет управляться дистанционно, будут единые стандарты транспортного обслуживания, то есть единый проездной на все виды транспорта по всей стране. Также "умные" города - это внедрение программ экомониторинга и цифровых экологических карт", - уточнил Глазков.
Еще одна из главных особенностей "умного" города, по словам Глазкова, - это беспилотный транспорт. "Мы надеемся, что появится как минимум пять регионов, где будет внедрена система беспилотного транспорта. Говорить о большем пока невозможно - технология не достаточно зрелая для того, чтобы обеспечить качественное вождение", - пояснил эксперт.
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит с 24 по 26 мая в Татарстане в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "Цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает Госкорпорация "Ростех".