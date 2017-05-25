Опытную зону мобильной связи 5G построят в Татарстане

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" и власти Татарстана подписали протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
В присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова документ подписали заместитель премьер-министра Татарстана - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и гендиректор "Таттелекома" Лутфулла Шафигуллин.
В соответствии с соглашением, стороны планируют совместно разработать проект строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения, а также решить вопросы предоставления ресурсов сетей связи и радиочастотного ресурса, получения всех необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне. Предполагается, что в течение полугода стороны согласуют план действий и объем инвестиций.
Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявлял, что внедрение в России технологии 5G будет способствовать развитию в стране "интернета вещей" и беспилотных автомобилей. Однако пока нет четкого понимания, какие именно диапазоны частот будут выделены для 5G в России, аналогичных решений не принято и в мировом сообществе.
Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.