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Опытную зону мобильной связи 5G построят в Татарстане

В стране
25 мая, 10:45 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 25, мая. /ТАСС

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявлял, что внедрение в России технологии 5G будет способствовать развитию в стране "интернета вещей" и беспилотных автомобилей

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" и власти Татарстана подписали протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова документ подписали заместитель премьер-министра Татарстана - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и гендиректор "Таттелекома" Лутфулла Шафигуллин.

В соответствии с соглашением, стороны планируют совместно разработать проект строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения, а также решить вопросы предоставления ресурсов сетей связи и радиочастотного ресурса, получения всех необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне. Предполагается, что в течение полугода стороны согласуют план действий и объем инвестиций.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявлял, что внедрение в России технологии 5G будет способствовать развитию в стране "интернета вещей" и беспилотных автомобилей. Однако пока нет четкого понимания, какие именно диапазоны частот будут выделены для 5G в России, аналогичных решений не принято и в мировом сообществе.

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.

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