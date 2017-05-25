Летние переправы и мосты в Поморье из-за холодов установят позднее обычного

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Летние переправы и мосты в Архангельской области из-за затяжной холодной весны и паводка установят позднее обычного. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"В связи с затяжной весной и продолжающимися паводковыми явлениями на одну-две недели сдвинулись сроки начала работ паромных переправ, обустройства понтонных и восстановления временных низководных мостов. Эти работы будут проводиться после возвращения уровня воды в реках на свой обычный уровень", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе дорожного агентства "Архангельскавтодор", паромные и понтонные переправы открываются в регионе в мае, низководные мосты устанавливаются в начале июня. "Сейчас задержка дней на 1-2 недели", - сказали в пресс-службе. Это связано с холодной погодой и поздним ледоходом, который на реках севера региона еще продолжается, поэтому и подъем воды на реках происходит позднее.

В регионе в этом году будет открыто 8 низководных мостов и 10 летних переправ.