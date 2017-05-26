"Норникель" принял участие в антитеррористическом форуме в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" приняла участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума "Современные системы безопасности - Антитеррор", проходившем в Красноярске с 24 по 26 мая. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Делегация "Норникеля" приняла участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума "Современные системы безопасности - Антитеррор". В ее состав вошли представители блока корпоративной защиты компании, подразделений безопасности филиалов и дочерних обществ", - сказал собеседник агентства.

В ходе мероприятия участники ознакомились с представленными ведущими российскими производителями образцами специализированной продукции по таким направлениям, как информационная безопасность, системы связи и управления, безопасность объектов промышленности, ТЭК. Также представители компании приняли участие в работе семинара, посвященного вопросам безопасности в период подготовки и проведения крупных международных соревнований.

"Норильский никель" - генеральный партнер XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. "Обеспечение комплексной безопасности мероприятий одного из ее ключевых объектов - фанпарка "Бобровый лог" (входит в группу компаний "Норникель") - приоритетное направление нашей деятельности. Это касается как технической стороны вопроса, так и методики подготовки высококвалифицированных кадров. В рамках форума мы получили возможность прямой профессиональной коммуникации и обмена опытом с представителями органов государственной власти и других компаний, также участвующих в процессе подготовки и проведения Универсиады", - отметил директор департамента корпоративной безопасности компании Роман Гудов.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдет в Красноярске.

ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.