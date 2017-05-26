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В леса Татарстана впервые выпустили одиннадцать пятнистых оленей и маралов

В стране
26 мая, 15:12 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, мая. /ТАСС

По словам специалистов Минэкологии республики, животные адаптированы к дикой природе

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КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Одиннадцать маралов и краснокнижных пятнистых оленей, выращенных в неволе, впервые выпущены в Татарстане в естественную среду обитания. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов республики Айгуль Амирова.

"Семь маралов и четыре пятнистых оленя выпущены впервые в леса Рыбно-Слободского района Татарстана", - сказала она.

По словам специалистов министерства, животные адаптированы к дикой природе. Они будут обитать на территории Шумбутского заказника, который расположен в центральной части республики на правом берегу реки Камы. Проект позволит сохранить биоразнообразие в лесах, противодействовать браконьерству, увеличить популяции краснокнижных животных.

В республике с 2014 года реализуется программа по сохранению дикой природы и объектов животного мира Крестьянским фермерским хозяйством "Дикая ферма". В ее рамках в Татарстан привезли животных из горного Алтая и адаптировали к местному климату. Осенью специалисты планируют выпустить в естественную среду обитания 10-15 оленей, в последующем их численность планируют довести до 30 особей.

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