В леса Татарстана впервые выпустили одиннадцать пятнистых оленей и маралов

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КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Одиннадцать маралов и краснокнижных пятнистых оленей, выращенных в неволе, впервые выпущены в Татарстане в естественную среду обитания. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов республики Айгуль Амирова.
"Семь маралов и четыре пятнистых оленя выпущены впервые в леса Рыбно-Слободского района Татарстана", - сказала она.
По словам специалистов министерства, животные адаптированы к дикой природе. Они будут обитать на территории Шумбутского заказника, который расположен в центральной части республики на правом берегу реки Камы. Проект позволит сохранить биоразнообразие в лесах, противодействовать браконьерству, увеличить популяции краснокнижных животных.
В республике с 2014 года реализуется программа по сохранению дикой природы и объектов животного мира Крестьянским фермерским хозяйством "Дикая ферма". В ее рамках в Татарстан привезли животных из горного Алтая и адаптировали к местному климату. Осенью специалисты планируют выпустить в естественную среду обитания 10-15 оленей, в последующем их численность планируют довести до 30 особей.