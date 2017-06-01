"Инженерные каникулы": детский летний отдых на Дальнем Востоке становится интеллектуальным

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Новые лагеря, тематические смены и школы, где дети не только могут отдохнуть, но и приобрести новые знания или углубленно заняться изучением школьных предметов, открываются этим летом на Дальнем Востоке. В Приморье впервые эта работа начинается в Дальневосточным федеральном университете (ДВФУ), который на летние каникулы приглашает в свои тематические школы детей со всего Дальнего Востока и даже стран АТР. В Хабаровском крае в организацию летнего отдыха включается открытый год назад "Кванториум", запускающий для школьников серию мероприятий под названием "Инженерные каникулы".

О том, где школьники Дальнего Востока могут провести каникулы с пользой для развития, по какому принципу формируются познавательные детские смены, какие знания смогут приобрести их участники, какие цели ставят перед собой организаторы, накануне школьных каникул узнали корреспонденты ТАСС.

Проектируя будущее Дальнего Востока

ДВФУ откроет этим летом сразу несколько тематических школ, главной из которых станет Проектная. Она пройдет в виде специализированной смены во всероссийском детском центре "Океан" с 24 июня по 15 июля. В ней примут участие 100 детей, 90 из которых приедут из регионов России, преимущественно Дальнего Востока, а 10 школьников будут приглашены из Японии, Республики Корея и Китая, рассказала ТАСС заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова.

"Уникальность этой программы обусловлена тем, что мы проектируем детско-взрослые общества, команды, в которых дети с представителями компаний-заказчиков делают проекты. За 21 день ребенок вместе со взрослыми должен сделать проект, связанный с развитием Дальнего Востока", - пояснила Харисова.

В проектной школе примут участие не только школьники, но и представители работающих на Дальнем Востоке компаний - "Роснефти", судоверфи "Звезда", авиационного завода "Прогресс" и других. Школьникам в одной команде с преподавателями ДВФУ и работниками компаний предстоит работать над проектами, связанными с космическими системами, судостроением, авиапромышленностью, с развитием марикультуры.

Среди заявленных проектов есть два, которые напрямую касаются развития Владивостока. Они будут разрабатываться с краевым музеем им. Арсеньева. Школьникам предстоит представить свое видение нового музея для города, который получил условное название "Морской". Еще один проект - "Тихоокеанское содружество" - интерактивная карта, которая должна подчеркнуть роль Дальнего Востока в АТР, возможно вскоре сможет занять свое место в одном из зданий кампуса ДВФУ.

Проектировать будущую экономику Дальнего Востока будут и в Хабаровском крае. "На базе комсомольского детского технопарка "Кванториум" в этом году впервые пройдут "Инженерные каникулы". В их работе примут участие преподаватели-производственники с крупнейших заводов города, в том числе авиа- и судостроительного. Ребята смогут познакомиться с робототехникой, станками с ЧПУ и другими технологиями, которые применяются сегодня в строительстве самолетов и кораблей", - отметила начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования и науки Хабаровского края Галина Зубакина.

В приоритете - техническое творчество и наука

Интеллектуальные и познавательные лагеря и смены для школьников откроются в этом году практически во всех регионах Дальнего Востока. К работе в них будут привлекаться преподаватели местных вузов и представители университетов из других регионов страны, а также институтов РАН.

Так, лагерь для одаренных детей "Эврика" начнет работать с 12 июня на Камчатке. Профиль лагеря - физика, математика, химия и биология. 45 победителей и призеров предметных олимпиад будут заниматься под руководством преподавателей из Москвы и Новосибирска. "В прошлом году во время аналогичного лагеря дети занимались изготовлением из подручных средств камеры-обскура, готовили основу и занимались выращиванием кристаллов", - отметили в Министерстве образования Камчатского края.

На Сахалине в этом году вновь будет работать еще одна "Эврика"- один из старейших профильных лагерей на Дальнем Востоке. В нем уже 27 лет реализуют образовательную программу преподаватели и ученые из Новосибирска, Владивостока и Саранска. По результатам обучения детям выдаются направления для обучения в специализированном учебно-научном центре при Новосибирском государственном университете, рассказали в Министерстве образования Сахалинской области.

В Хабаровском крае предстоящим летом различными профильными сменами с образовательным уклоном будет охвачено не менее 1,5 тысячи детей. Один из таких успешных проектов входит в региональный Топ-10 программ с техническим уклоном - это "Арифметика успеха" в загородном лагере под Советской Гаванью. Совместно с Комсомольским-на- Амуре техническим университетом на базе молодежного центра "Западный" здесь проходят специализированные смены с участием детей, которые проявляют интерес к техническому творчеству и точным наукам. "Детско-юношеский центр технического творчества традиционно вывозит ребят на свою базу "Азимут" в Приморье. Здесь проходит этап очно-заочной физико-математической школы и смена, посвященная робототехнике", - рассказала Зубакина

Как отметила главный специалист-эксперт комитета образования Еврейской автономной области Валентина Прилепко, в этом регионе школьники могут выбрать тематику летнего обучения из обширного списка. Речь, в частности, идет о техническом моделировании.

Языковые школы набирают популярность

Большой популярностью среди школьников и их родителей пользуются летние языковые школы и смены. Такая школа в этом году станет еще одним новшеством ДВФУ. Ее участниками станут школьники из Приморья, выигравшие районные олимпиады и конкурсы по английскому и восточным языкам.

"Мы соберем их и проведем с нашими преподавателями образовательный курс через языковую практику. Школа будет междисциплинарная: не только языки, но и проектная практика с включением других предметов. К примеру, практика преподавания физики или биологии на английском хорошо расширяет кругозор, оттачивает мышление и углубляет понимание предмета", - отметила Харисова.

Языковые школы популярны не только в Приморье. На протяжении пяти лет в школе села Птичник Биробиджанский район Еврейской автономии летом работает языковая площадка "Доступ". Она организована при поддержке офиса английского языка посольства США с участием американских специалистов, которые проводят занятия через организованные сайты-сессии. "Освоение детьми английского языка строится через интернет, драму, игры и спорт, видео, песни, фильмы, дизайн, праздники, культуру англоговорящих стран. Кроме глубокого погружения в язык площадка дает возможность поучаствовать в лидерских программах, которые проводятся во всероссийском детском центре "Океан",- отметила Прилепко.

Новый вектор: воспитать кадры для Дальнего Востока

Организаторы интеллектуального детского отдыха ставят перед собой новые задачи. Они хотят не просто находить через программы талантливых детей и поддерживать их в стремлении овладевать новыми знаниями, но мотивировать молодых людей оставаться на учебу в вузах Дальнего Востока.

Харисова отметила, что интерес среди школьников к развитию и жизни Дальнего Востока как никогда велик. Это доказал конкурс среди будущих участников проектной школы, на который прислали свои идеи по освоению Дальнего Востока 130 детей.

"Они предлагают свои идеи по использованию дальневосточного гектара и использованию механизмов Свободного порта Владивосток, свое видение развития образовательного туризма, инженерные и инфраструктурные проекты по благоустройству городов. Мы все идеи опубликуем. Среди них нет таких идей, которые можно отправить "в корзину", - уточнила представитель ДВФУ.

Харисова добавила, что новые образовательные программы должны помочь школьникам осознать, что получить специальность, а затем реализовать себя в выбранной профессии, можно не уезжая с Дальнего Востока. "Задача этих проектов - создать такие условия, чтобы молодые люди оставались после учебы на Дальнем Востоке", - отметила Харисова. В ДВФУ добавили, что появление новых интеллектуальных образовательных программ показывает, что в регионах есть понимание того, что 12-17-летние дети входят в совершенно новое время, а система образования меняется в сторону интеграции основного общего и дополнительного образования. "И мы даем некий инструмент для регионов, чтобы это использовать для своего развития", - резюмировала Харисова.