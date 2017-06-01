Паромная переправа через Обь на Ямале начала работать по летнему расписанию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Паромная переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начала работать по летнему расписанию после очистки от льда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Паромное сообщение между столицей округа и городом Лабытнанги открылось сегодня, 1 июня. Переправа работает в штатном режиме. Заработало летнее расписание - паромы будут ходить почти каждый час", - сказали там.
По данным пресс-службы, проезд на паромах на линии Салехард - Лабытнанги останется для пассажиров бесплатным. "Этот рейс субсидируется с 2011 года из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Плата вводится только на перевоз автомобильного транспорта", - уточнили в правительстве.
Ранее ТАСС сообщал, что специалисты Ространснадзора запретили выход на реку из соображений безопасности: на Оби была несоответствующая ледовая обстановка. От льдин реку чистила мощная баржа. Четыре дня единственным способом добраться до Салехарда было вертолетное сообщение.
27 мая в ЯНАО прошел ледоход на Оби, на неделю позже, чем в 2016 году из-за морозной весны. Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек.