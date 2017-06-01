Резервный фонд Ставрополья увеличат до 750 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 июня. /ТАСС/. Резервный фонд Ставропольского края увеличат до 750 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка. Проект закона рассмотрен на внеочередном заседании правительства края, сообщает пресс-служба губернатора края.

"Мы приняли решение об увеличении резервного фонда Ставропольского края, чтобы помочь пострадавшим от паводка и приступить к восстановлению инфраструктуры", - сообщил, открывая заседание, губернатор Владимир Владимиров.

Как отметила заместитель председателя правительства края - министр финансов Лариса Калинченко, дополнительные средства получены за счет сверхплановых поступлений от налога на прибыль.

"Таким образом, ни одна другая расходная статья бюджета на этот год не изменяется", - подчеркнула министр.

Законопроект утверждён решением правительства региона, он будет направлен в краевую думу, которая, как ожидается, рассмотрит его на внеочередном заседании в пятницу.

Также помощь пострадавшим оказывается и за счёт внебюджетных поступлений, которые аккумулируются на специальном банковском счёте, открытом Фондом социальной поддержки населения края. "Уже поступило уже более 1,2 миллионов рублей пожертвований. В том числе свою месячную заработную плату перечислил губернатор Ставрополья", - сообщили в пресс-службе губернатора.