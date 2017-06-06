Власти поддержат создание солеварни и производства по переработке ягод в Териберке

МУРМАНСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Власти Мурманской области заключили соглашение с фермерским кооперативом "ЛавкаЛавка" о государственной поддержке проекта по созданию производственного кластера в Териберке. Ему присвоили статус регионального приоритетного инвестпроекта, что предусматривает предоставление льгот, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Инвестиционному проекту "Териберский производственный кластер" присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Он позволит инвестору взять земельный участок в аренду без проведения торгов, что существенно сократит срок получения земельного участка и ускорит начало строительных работ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве добавили, что подписи под документом поставили глава региона Марина Ковтун и генеральный директор ООО "Териберка Финанс", управляющий партнер фермерского кооператива "ЛавкаЛавка" по созданию производственного кластера в Териберке Олег Степанов.

Соль и дикоросы

Инвестиции в проект составят почти 187 млн рублей, будет создано порядка 65 новых рабочих мест. "У Териберки большой не только туристический, но и производственный потенциал. Устойчивое развитие села мы связываем с возрождением промыслов на новом технологическом уровне", - приводит пресс-служба слова Степанова.

Соль будут добывать по уникальной технологии, специально разрабатываемой под Териберку. Проект актуален, в том числе потому, что качественную морскую соль в Россию завозят из других стран, а производство в Териберке в условиях санкций сможет обеспечить потребителя собственным продуктом.

Вторым проектом станет возведение цеха по переработке северных ягод. Предполагается, что завод будет обеспечен как западным, так и отечественным оборудованием, разработки которого ведутся сейчас. Авторы проекта намерены не только производить замороженные ягоды, но и выпускать концентраты, джемы и другие продукты.

Отмечается, что производства помогут обеспечить работой местное население и сделать Териберку привлекательной для жителей других районов, в первую очередь молодежи. При этом проекты должны стать и центрами туризма, поэтому к работе привлекают профессиональных архитекторов.

Туристическая мекка

Сейчас власти Мурманской области взяли на сопровождение девять инвестиционных проектов в Териберке.

Помимо переработки ягод и других растительных культур они касаются также развития туризма. Общая сумма инвестиций по проектам составляет около 450 млн рублей, они предполагают создание 164 новых рабочих мест. Для туристов здесь планируется открыть дайвинг-центр и обеспечить возможности для занятий кайтингом.

Главным туристическим проектом станет строительство экоотеля. Эта концепция предполагает отдых в максимально приближенных к природе условиях и занятия активными видами спорта. Сейчас для него уже выделен участок земли, подведены коммуникации.

Планируется, что первую очередь отеля сдадут к концу августа 2017 года, и он сможет принять первых туристов. По данным областных властей, сейчас поток туристов в Териберку постоянно растет. Так, прибывающие в Заполярье граждане Китая в обязательную программу поездок по северу включают и Териберку.

Поморское село

Териберка расположена в 120 километрах от Мурманска, на берегу Баренцева моря. Село известно с XVI века. Современную известность оно приобрело после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", в котором была показана, в том числе и природа Териберки. Картина сделала село популярным у туристов и привлекло сюда активистов, мечтающих о возрождении российской глубинки.

В 2015 году кооператив "ЛавкаЛавка" в рамках проекта "Большая Земля" заявил о проекте возрождения Териберки. Здесь был проведен, а годом позже повторен фестиваль "Териберка. Новая жизнь", собравший большое число туристов и предпринимателей.