Оренбургскую усадьбу писателя Сергея Аксакова залило дождем во время ремонта кровли

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ОРЕНБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Дождь залил музей-усадьбу писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе Оренбургской области во время реставрации кровли. Как сообщили ТАСС в Минкультуры региона, все возникшие в связи с этим расходы обязался понести подрядчик, оставивший крышу с разобранной кровлей под тентом, который во время дождя сдуло ветром.
"Протечки в помещениях барского дома, вызванные погодными условиями, обязуется устранить за свой счет подрядчик ООО "Строительная индустрия" (г. Йошкар-Ола), который уже направил в администрацию Бугурусланского района гарантийное письмо", - рассказали в министерстве.
Сообщается, что специалисты министерства провели выездную проверку и выяснили, что во время работы подрядчик разобрал кровлю, после чего крышу затянули тентом, но ее сорвало штормовым ветром, и помещение немного подтопило.
Усадьба располагается в селе Аксаково Бугурусланского района, здесь создан музей, который включает барский дом, два флигеля, дом экономки, конюшню и каретную. В 2010 году усадьбу отреставрировали на средства федерального бюджета. В ней планируется возвести интерактивные ремесленные мастерские, где туристы смогут попробовать обучиться столярному и другим ремеслам, а также воссоздать в парке на пруду деревянную водяную мельницу, которую Аксаков очень любил и описал в автобиографической книге "Детские годы Багрова-внука".
Сергей Аксаков (1791-1859 гг.) прожил в селе 15 лет - почти все детские и отроческие годы. Село описано во многих его произведениях.