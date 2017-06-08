Алтайский Минздрав предлагает организовать доставку лекарств в отдаленные российские села

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Организованная доставка лекарственных препаратов в отдаленные села регионов России могла бы решить сразу два вопроса - удешевить их для населения и сделать более доступными. Пока таких выездных аптечных пунктов нет, регионы решают проблему сами - к примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) лекарства подвозят в тундру вместе с другим грузом.

Алтайский край вышел с инициативой в Минздрав РФ - он готов стать пилотной территорией, где можно было бы организовать выездные аптеки, далее этот опыт можно будет реализовать в других регионах РФ, в частности арктических, сибирских и дальневосточных. Как предполагается решить проблему доступности лекарств для жителей отдаленных сел - в материале ТАСС.

Алтайская инициатива

Социальный проект, который инициирует Минздрав Алтайского края, - это доставка лекарств на дом через выездные аптеки в отдаленные села с населением менее 300 человек, где нет аптечных пунктов и ФАПов. В самом регионе таких сел 284, живут в них около 30 тысяч граждан. Причем основная часть - пожилые люди, у многих есть хронические заболевания. Край уже направил документы со инициативой в Министерство здравоохранения РФ.

"Если наша инициатива пройдет, мы будем обращаться к губернатору, чтобы этот пилотный проект развивался в крае. Суть в том, что мы заезжаем на территорию, где села не имеют аптечных пунктов, привозим туда лекарства, но для этого должно быть разрешение на выездную форму торговли. Это было бы интересно Томской области, северной части страны, Дальнему Востоку - там есть отдаленные территории ", - сказала ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Елена Кравец.

Пока же, по словам представителя краевого Минздрава, люди вынуждены самостоятельно добираться до аптек в райцентры - к примеру, на такси, что делает для них лекарства "золотыми". С Алтайским краем соглашаются и красноярские коллеги - по словам советника гендиректора государственного предприятия "Губернские аптеки" Анатолия Патюкова, создание таких передвижных аптек существенно облегчит жителям отдаленных сел задачу по приобретению лекарств.

"Ехать приходится не только за льготными лекарствами, но даже банальный спрей от насморка приходится покупать в райцентрах - это могут быть десятки и даже сотни километров пути. Было бы классно, если бы в удаленные населенные пункты стали заезжать передвижные аптеки: зная график их работы, жители бы получили возможность покупать лекарства на местах", - сказал Патюков ТАСС.

Он также отметил, что эта деятельность потребует обязательного лицензирования, и, скорее всего, основная нагрузка по организации таких лицензированных передвижных аптечных пунктов ляжет на государственные сети аптек.

Опыт доставки лекарств

В департаменте здравоохранения ЯНАО не считают, что подобная форма работы с населением необходима. Специальной службы по доставке лекарств в труднодоступные арктические населенные пункты на Ямале нет, но уже много лет профильные организации и ведомства решают этот вопрос совместно. Сначала по госконтрактам закупаются лекарственные препараты, затем жизненно необходимые и важнейшие доставляются до аптечных пунктов больниц в отдаленные поселки, где главврач занимается перераспределением лекарств и своевременной доставкой пациентам в стойбища или фактории в тундре.

"Создавать еще одну специализированную службу было бы лишним. Жалоб на отсутствие лекарств нет, конечно, бывают рабочие моменты, часто случаются метели, но всегда есть резерв на случай непогоды", - пояснила начальник управления лекарственного обеспечения департамента здравоохранения ЯНАО Елена Банникова.

Собеседница агентства добавила, что доставляют в тундру не только лекарства - копят сразу несколько грузов разного назначения, затем вертолетами, вездеходами или лодками отправляют жителям. Кроме того, при санитарных рейсах в отдаленные арктические поселки врачи обязательно берут с собой запас медикаментов. Создается и резервный запас препаратов на время весенней или осенней распутицы. В региональном отделении "Почты России" отмечают, что почтовики часто берут с собой медикаменты во время доставки товаров первой необходимости.

В самом Алтайском крае, который готов стать пилотным регионом в проекте выездных аптек, в Павловском и Шелаболихинском районах работает государственное унитарное предприятие "Павловская фармация". По словам его директора Ирины Рассказовой, там действует услуга доставки лекарств на дом для маломобильных граждан - заказы идут как по телефону, так и через Интернет.

Ответ от федеральных коллег, станет ли Алтайский край пилотной территорией в создании выездных аптек, в региональном Минздраве ожидают получить до конца 2017 года.